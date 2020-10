Remaniement ministériel en Nouvelle-Écosse

La députée de Lunenburg, Suzanne Lohnes-Croft, fait son entrée au Cabinet en tant que ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, et ministre des Affaires gaéliques.

Stephen McNeil affirme dans un communiqué que Mme Lohnes-Croft possède une vaste expérience communautaire et qu’il a hâte de l’entendre au conseil des ministres.

L’ancien ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, Leo Glavine, est nommé ministre de la Santé et du Mieux-être, une fonction qu’il avait déjà exercée de 2013 à 2017. Il demeure ministre des Aînés.

La ministre de l’Immigration, des Affaires acadiennes et de la Francophonie, Lena Metlege Diab, reçoit de plus le portefeuille du Travail et de l’Éducation postsecondaire. Le ministre de l’Énergie et des Mines, Derek Mombourquette, est aussi nommé ministre des Terres et des Forêts. Stephen McNeil les remercie d'avoir accepté ces responsabilités supplémentaires.

Le remaniement ministériel survient à la suite de la démission des ministres sortants de la Santé et du Mieux-être, du Travail et de l’Éducation postsecondaire et des Terres et des Forêts.

Le premier ministre nomme aussi le député de Clayton Park West, Rafah DiCostanzo, président du caucus du gouvernement.