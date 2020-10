Charlevoix passera en alerte rouge vendredi

Le passage de Charlevoix en zone rouge entraînera la fermeture des bars, des restaurants et l'interdiction des sports d'équipe notamment. Les élèves de 4e et 5e secondaire seront également contraints d'aller à l'école un jour sur deux et de suivre des cours à distance.

Pratiquement tout le Québec est en alerte orange ou rouge. Photo : Gouvernement du Québec

Dans les dernières 24 h, 125 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés dans la région de la Capitale-Nationale et 75 en Chaudière-Appalaches. Le bilan publié mardi en début d'après-midi précise qu'aucun nouveau décès n'est survenu dans les deux régions.

À l'échelle du Québec, le nombre de cas confirmés en 24 h est en baisse pour une quatrième journée, avec 815 cas recensés. Le plus récent bilan fait aussi état de 5 nouveaux décès et 11 nouvelles hospitalisations pour un total de 468, dont 85 aux soins intensifs.