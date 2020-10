11 cas supplémentaires de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le bilan franchit donc le cap des 600 cas, avec 608 cas de COVID-19 au total pour l’ensemble de la région depuis le début de la pandémie.

La direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean fera le point sur la situation à 14 h mardi et fournira plus de détails sur les nouveaux cas d'infection.

Au Québec, les plus récentes données indiquent une augmentation de 815 cas de coronavirus.

Plus de détails à venir