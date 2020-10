Début du tournage de l’adaptation française de Fugueuse

Les droits de la série diffusée sur TVA en 2018 ont été acquis par le groupe TF1, une chaîne privée en France, la même année. C’est la jeune comédienne Romane Jolly qui reprend le rôle de Ludivine Reding. Le personnage de Fanny, une adolescente en fugue qui se fait recruter sournoisement par un réseau de prostitution, s’appelle Léa dans l’adaptation française.

Romane Jolly a repris le rôle de Ludivine Reding dans l'adaptation française de « Fugueuse ». Photo : Lisa Lesourd

Le reste de la distribution est composé de Sylvie Testud, qui incarne la mère de Léa (le rôle de Lynda Johnson au Québec), Michaël Youn, son père (Claude Legault, au Québec), Mona Bérard dans le rôle de Camille (Ariane par Laurence Latreille, au Québec) et Julie Depardieu qui interprète la mère de Camille (Geneviève Rochette, au Québec). L’actrice Fanny Cottençon fait aussi partie de la distribution.

Fugueuse est un projet rêvé pour un producteur télé : la série a connu un succès d’audience inégalé en plus d’avoir [eu] un impact social majeur auprès du public et même auprès des organismes qui interviennent auprès des jeunes. Nous souhaitons bien sûr que la série connaisse ce même succès à l’extérieur du Québec , a déclaré par voie de communiqué le producteur François Rozon, d’Encore Télévision, qui a produit Fugueuse au Québec.

La série sera composée de six épisodes en France, et non de 10 épisodes comme au Québec. Le scénario est écrit par Manon Dillys et Jérôme Cornuau. Ce dernier réalise aussi la série.

Nous avons immédiatement été convaincus par ce projet. TF1 a à cœur d’aborder tous les sujets à travers des histoires fortes et concernantes pour les parents comme pour les jeunes. Le sujet de la prostitution adolescente, malheureusement terriblement d’actualité, est ici abordé avec une grande finesse, en nous plongeant dans le quotidien d’une jeune fille comme les autres , ajoute Anne Viau, directrice artistique de la fiction française pour TF1 le Groupe.

La série québécoise a été réalisée par Éric Tessier et scénarisée par l’autrice Michelle Allen, avec la collaboration de Mylène Chollet. Une deuxième saison a été diffusée au début de 2019 sans obtenir le même succès que la première saison.