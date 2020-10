Manifestation d'hôteliers au bord du gouffre financier

Munis d'oreillers, les manifestants membres de l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) déplorent un taux d’occupation qui frôle le 0 % dans leurs établissements. Selon eux, l'aide gouvernementale existante est presque entièrement inutilisable dans le contexte d'une crise sans précédent.

On sait que le gouvernement fait de son mieux, mais ce que le gouvernement nous offre, ce sont des prêts. Pour y avoir accès, il faut convaincre notre banquier qu’on va le rembourser dans 18 mois. Avec les revenus que nous avons présentement, les banquiers refusent purement et simplement de nous prêter. Il y a de l’argent, mais il est inatteignable pour nous, dénonce Marjolaine de Sa, directrice générale de l' AHRQAssociation hôtelière de la région de Québec .

Plus de 20 hôtels de la région de Québec ont déjà fermé leurs portes pour une durée indéterminée depuis le début de la deuxième vague. Le Capitole Hôtel, l’Hôtel Clarendon et le Manoir du Lac Delage figurent parmi les établissements les plus connus.

Des hôteliers ont lancé des oreillers devant l'Assemblée nationale en guise de mécontentement. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les comptes de taxes font mal

Pendant que les clients se comptent au compte-goutte dans les hôtels toujours en activité, les comptes de taxes municipaux, eux, continuent d'entrer au même rythme. Il s'agit d'un fardeau financier de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans certains cas.

Les villes, pour qui il est interdit de générer un déficit, sont incapables de se priver de ces sommes, poussant plusieurs propriétaires au bord de la faillite , illustre l' AHRQAssociation hôtelière de la région de Québec .

L’Association hôtelière de la région de Québec estime que 40 % des hôteliers du regroupement fermeront définitivement leurs portes si le gouvernement n’intervient pas autrement. Pour le moment, les prêts par l’intermédiaire d’une institution financière ne constituent pas une solution viable pour la majorité des propriétaires, selon l' AHRQAssociation hôtelière de la région de Québec .

Un prêt, dans les circonstances actuelles, ça ne fonctionne pas. On pense que la crise va durer plusieurs années dans le tourisme. Si les propriétaires d’établissements doivent accumuler des prêts et des dettes pendant tout ce temps, ils ne pourront jamais rebondir. Ça nous prend de l’aide directe et non remboursable. Marjolaine de Sa, directrice générale de l'AHRQ

Le Soleil rapportait lundi que Québec n’est pas fermé à l’idée de débloquer plus d’argent pour aider certains propriétaires d’hôtels à survivre à la deuxième vague.

Plusieurs des manifestants craignent la faillite. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Aide universelle?

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, croit toutefois qu’une aide universelle n’est pas la bonne solution pour l’ensemble des hôteliers.

Selon elle, les plus grosses chaînes d’hôtels ont plus de chances de survivre à la crise. Leurs propriétaires aux poches plus profondes n’auraient donc pas droit au même traitement que les propriétaires indépendants, par exemple.

Une rencontre virtuelle est prévue entre l’ AHRQAssociation hôtelière de la région de Québec et le gouvernement cette semaine.

En 2020, les établissements d’hébergement de la région de Québec s’attendent à un taux d’occupation moyen de 19 %, alors que celui-ci a oscillé autour de 70 % lors des années précédentes, selon l' AHRQAssociation hôtelière de la région de Québec .