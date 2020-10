Une candidate libérale s'excuse pour ses propos jugés sexistes envers une élue du NPD

La candidate libérale dans la circonscription de North Vancouver-Seymour, Jane Thornthwaite, s’est excusée pour ses propos jugés sexistes et déplacés à l’endroit de la candidate néo-démocrate Bowinn Ma.

Dans un bien-cuit en l’honneur du député libéral Ralph Sultan, Jane Thornthwaite a insinué que Bowinn Ma avait utilisé son apparence dans le but de charmer celui-ci lors d’un événement de réseautage.

La vidéo de l’événement, qui date du 17 septembre, a ensuite été publiée sur Twitter par le créateur de balados sur la politique et la culture à Vancouver, Mo Amir. Il indique ne pas vouloir commenter les propos de la vidéo, mais souhaite plutôt entendre ce que les femmes ont à dire à ce sujet.

L'extrait d'un peu plus de deux minutes a rapidement soulevé un tollé et généré une foule de commentaires condamnant des propos que beaucoup ont jugés sexistes et désobligeants envers les femmes en politique.

Dans la vidéo, Jane Thornthwaite y décrit les interactions qu'aurait eu Ralph Sultan et Bowinn Ma durant un déjeuner de l'association étudiante de l’Université Capilano.

On y entend notamment la candidate libérale dire que Bowinn Ma est une femme très jolie qui sait ce qu’elle a et qui sait comment s’en servir avec Ralph et que, lors de cet événement de réseautage, elle s’était blottie tout contre lui.

Avant l'événement, Ralph avait promis [au caucus] qu'il allait lui demander des comptes et s'assurer qu'elle ne prenne pas le crédit pour des choses qu'elle n'avait pas faites .

Ralph était assis au milieu d’un grand canapé et Bowinn était collé sur lui et le câlinait, un petit décolleté par-ci et Ralph était captivé , dit-elle en ajoutant qu’ils sont restés très très près l'un de l'autre pour la quasi-totalité de l’événement .

Ces commentaires ont été accueillis par le sourire du chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, ainsi que par les rires des candidats Mike de Jong, Karin Kirkpatrick, Ralph Sultan, Kevin Falcon, Jess Ketchum, Jordan Sturdy et Gordon Hogg, tous présents pour ce bien-cuit qui s’est tenu en visioconférence.

La vidéo du chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, regardant une députée libérale de longue date sexualiser mes interactions avec un autre député libéral de longue date est une caractérisation inconfortable de mes efforts de gentillesse au-delà de la ligne partisane , a écrit en réponse la candidate néo-démocrate Bowinn Ma dans une publication Facebook et Twitter.

Nous nous devons d’être une province qui permet aux jeunes femmes de prendre des positions de pouvoir sans à avoir peur du sexisme. Bowinn Ma

Jane Thornthwaite a depuis répondu à la montagne de commentaires sur Twitter et a indiqué avoir contacté directement Bowinn Ma pour s’excuser.

J’ai un immense respect pour toutes les femmes qui brisent le plafond de verre. Je suis l’une d’entre elles, tout comme Bowinn Ma , écrit-elle en ajoutant qu’elle a toujours encouragé et encouragera toujours la présence de plus de femmes en politique.

Les commentaires que j’ai faits lors du bien-cuit pour mon collègue Ralph Sultan sont tombés à plat et étaient inappropriés. Je m’excuse sans réserve pour les avoir faits. Jane Thornthwaite

Le chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, a également présenté ses excuses à Bowinn Ma dans un tweet dimanche après-midi, affirmant que ces propos étaient inappropriés.