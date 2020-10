La santé publique ignore comment plus du tiers des Ottaviens a contracté la COVID-19

Santé publique d'Ottawa (SPO) n'a pas pu identifier la source de contamination ou manque d'informations essentielles pour plus du tiers de toutes les infections à la COVID-19 dans la capitale nationale.

SPOSanté publique Ottawa classe la source des infections au coronavirus en cinq catégories :

éclosion contact étroit voyage aucune source connue aucune information disponible

Selon les chiffres publiés lundi pour les cas de COVID-19, les catégories aucune source connue et aucune information disponible représentent plus de 36 % des 5546 cas à Ottawa depuis le début de la pandémie.

Ce nombre me semble inquiétant , estime le Dr Patrick Saunders-Hastings, un épidémiologiste et directeur des sciences de la vie et de la santé environnementale chez Gevity Consulting.

[Cela] suggère une faiblesse ou une lacune dans notre traçage des contacts et notre capacité de dépistage. Dr Patrick Saunders-Hastings, épidémiologiste, Gevity Consulting

Santé publique Ottawa définit ainsi les deux catégories :

Aucune source connue : la personne ayant reçu un test positif a été interrogée sur les facteurs de risque et les expositions, mais aucune source d'exposition n'a pu être identifiée.

Aucune information disponible : la personne ayant reçu un test positif n'a pas encore été interrogée et elle n'a pas été identifiée comme un contact étroit avec une autre personne atteinte de la COVID-19.

Aucune source connue signifie qu’il n'y a pas de lien épidémiologique , explique le Dr Saunders-Hastings. La catégorie aucune information disponible est un peu comme une "boîte noire", car ces cas n'ont pas été retracés et les suivis nécessaires n’ont pas été effectués.

Au début d'octobre, la médecin hygiéniste de SPOSanté publique Ottawa , la Dre Vera Etches, a estimé que le système de traçage des contacts était presque brisé en raison de la forte demande. La semaine dernière, Santé publique Ottawa déclarait concentrer la recherche de contacts pour les propagateurs du virus qui sont à haut risque.

Un homme se fait tester au Centre d'évaluation au volant de la COVID-19 à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

SPOSanté publique Ottawa a déclaré dans un courriel à CBC que bien que le résultat dans la catégorie aucune information disponible puisse sembler élevé , il est réajusté au fil du temps, au fur et à mesure que les personnes diagnostiquées fournissent plus d'informations.

C'est une période stressante pour ces personnes infectées qui ne vont souvent pas bien, et ça peut être un processus difficile qui prend du temps , a écrit dans un courriel un porte-parole de SPOSanté publique Ottawa .

Pourquoi ces catégories sont importantes?

Lundi, SPOSanté publique Ottawa signalait 781 cas de source inconnue et 1243 cas sans information disponible.

Plus ce nombre est élevé, plus il y aurait des raisons de s'inquiéter , soutient le Dr Saunders-Hastings. Dans un monde idéal, ajoute-t-il, la santé publique connaîtrait la source de l'infection pour chaque cas, mais c'est impossible de manière réaliste.

Ne pas connaître les sources d'infection pourrait réduire la capacité de la santé publique de répondre à la propagation de la COVID-19, explique l'épidémiologiste, en ciblant notamment les zones de transmission.

Le manque d'informations peut être très dangereux

Le fait de ne pas connaître les sources d'infection est très dangereux pour la transmission communautaire , soutient pour sa part la Dre Smita Pakhalé, pneumologue à l'Hôpital d'Ottawa et professeure agrégée d'épidémiologie à l'Université d'Ottawa.

Sans cette information, toutes ces personnes [atteintes de la COVID-19] pourraient ne pas s'auto-isoler et potentiellement propager le virus à d'autres. Dre Smita Pakhalé, pneumologue, Hôpital d'Ottawa

La Dre Pakhalé, qui dirige également la clinique de recherche du Bridge Engagement Center, souligne par ailleurs qu'il est possible que les personnes marginalisées puissent constituer une grande partie des cas dans la catégorie aucune information disponible.

Difficile pour les sans-abri de « rester chez eux » lorsqu'ils n'ont que des tentes de fortunes pour s'abriter (archives). Photo : Ivanoh Demers

De nombreuses personnes qui vivent en marge de la société – les sans-abri ou à risque d'itinérance, les minorités radicalisées – ont été touchées de manière disproportionnée , estime la Dre Pakhalé.

Les personnes issues de communautés culturelles représentent d'ailleurs 66 % des cas de COVID-19 à Ottawa.

Les personnes vulnérables à Ottawa n'ont souvent pas de téléphone, de logement stable, ni d'accès à l'information sur Internet , ajoute-t-elle, ce qui limite l'information que la santé publique détient à leur sujet.

D'après les informations de Priscilla Hwang de CBC