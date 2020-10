COVID-19 : une cellule de crise est créée dans la Baie-des-Chaleurs

Selon l’adjointe à la PDG et aux relations avec les médias du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Clémence Beaulieu-Gendron, il existe un comité de gestion pour chaque éclosion, mais la nouvelle cellule de crise permettra de faciliter la communication entre tous les intervenants.

Les membres de cette cellule proviennent de la haute direction du CISSS CISSS de la Gaspésie et des Îles, de la santé publique, des ressources humaines des établissements touchés, des services professionnels, des services techniques d’hygiène et de sécurité ainsi que des personnes qui travaillent à la prévention et au contrôle des infections.

L'hôpital de Maria fait partie des établissements où une éclosion est en cours (archives). Photo : Gracieuseté

Le but de la création de cette cellule est de coordonner les opérations, d’identifier les enjeux à court terme, de trouver des solutions rapidement et de faciliter l'entraide , a précisé Clémence Beaulieu-Gendron en entrevue à l'émission Bon pied bonne heure.

La cellule de crise permettra un accès plus direct à la présidente-directrice générale du CISSS de la Gaspésie et des Îles, Chantal Duguay (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

On va pouvoir faire une seule rencontre, ce qui va nous en éviter plusieurs , ajoute-t-elle.

Mme Beaulieu-Gendron ajoute également que la personne responsable qui est nommée à chaque éclosion sera en contact direct avec la présidente-directrice générale (PDG), Chantal Duguay.

La cellule collabore aussi avec les comités de gestion des éclosions qui eux, regroupent un microbiologiste, un médecin de santé publique, une infirmière de prévention et contrôle des infections et des gestionnaires qui font le pont avec la cellule de crise.

Un gestionnaire est aussi nommé pour chaque éclosion. Il est en contact avec la PDG.

Rappelons que les éclosions sont survenues à l’hôpital et au CHSLD de Maria, au CHSLD de New Carlisle ainsi qu’à la résidence privée Lady Maria.

La contamination s'essouffle, selon le directeur de santé publique

Aussi reçu en entrevue, le directeur de santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger, croit que la progression de la pandémie s’essouffle dans la Baie-des-Chaleurs.

On se tient entre 20 et 25 cas par jour depuis quelques temps , précise-t-il. C’était très intense du côté d’Avignon et on voit que ça commence à baisser. Par contre, ça se déplace dans Bonaventure, mais ce sont de grandes familles et c’est plus facile de retrouver les contacts. On a bon espoir que ça s’essouffle aussi de ce côté-là.

Le directeur de la Santé publique pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Yv Bonnier-Viger. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Skype

Par ailleurs, le Dr Yv Bonnier-Viger, a confirmé que l’éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Maria ne touche que les employés.

Selon lui, ces cas proviennent fort probablement de la communauté. Les gens ont une vie de famille, leurs activités , a-t-il expliqué. C’est la restrictions des activités qui va nous permettre de mieux contrôler ce qui se passe. On a de la difficulté à respecter nos règles de distanciation quand on est en groupe.

Dans un autre ordre d'idées, le docteur Bonnier-Viger ne croit pas que le fait de faire passer toutes les régions du Québec au rouge serait une bonne solution. Il estime qu’il faut garder une vie sociale la plus normale possible, là le nombre de cas est faible.