Drame à Wendake : la Commission des droits de la jeunesse ouvre 2 enquêtes

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ouvre deux enquêtes entourant la mort de deux enfants à Wendake, près de Québec.

Les garçons de deux et cinq ans ont été retrouvés sans vie dans une résidence de Wendake dans la nuit de samedi à dimanche.

Un homme de 30 ans, Michaël Chicoine, fait face à des accusations de meurtres au second degré.

Radio-Canada a appris qu'au moins trois signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) avaient déjà été effectués avant le drame.

La CDPDJ n'émettra pas plus de commentaires pour le moment, indiquant que les enquêtes ne sont pas publiques.

Protéger le droit des enfants

Au mois d'août, la Commission avait remis des détails sur une autre enquête concernant la mort d'un enfant au Québec.

La CDPDJ avait alors établi qu'il y a eu des manquements à toutes les étapes avant la mort d'une fillette à Granby en 2019.

La petite de 7 ans avait été découverte dans un état critique. Elle a ensuite succombé à ses multiples blessures.

À la fin de son enquête, la Suzanne Arpin, vice-présidente de la Commission, avait posé une question marquante : Quand notre système de protection, au-delà des mots, prendra-t-il le parti des enfants et de leurs droits?

Lundi, le gouvernement du Québec, en plus de partager ses condoléances à la famille et démontrer sa consternation, a aussi indiqué être en communication avec la direction de santé publique de la Capitale-Nationale pour en savoir plus.

Une enquête similaire avait aussi eu lieu après la mort d'une fillette de 2 ans en avril 2018 à Québec.

Avec les informations de Cathy Senay