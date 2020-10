Une famille de Caraquet surmonte le défi de déménager hors de la bulle atlantique

Serge Dionne et sa famille quittent la région de Caraquet pour s'installer à Rimouski. Ils ont besoin de l'aide de déménageurs.

À la limite, on s'était dit : "On va le faire nous-même le déménagement. Coudonc, on n’est jamais mieux servi que par soi-même." Mais à voir l'étendue des boîtes et des choses qu'il y a dans cette maison-là, on est bien content d'avoir des gens pour nous aider , explique M. Dionne.

Justement, les déménageurs sont considérés comme étant des travailleurs essentiels, comme les camionneurs. Ils peuvent donc traverser la frontière québécoise pour leur travail. Ils doivent pour cela respecter une série de mesures et limiter les contacts avec leurs clients.

Toutefois, si les déménageurs s'inquiètent du risque de contracter la COVID-19 en allant au Québec, par exemple, ils ont le droit de refuser de travailler. C'est ce qui est arrivé à Serge Dionne.

À neuf jours d'avis, on nous a avisés que le déménagement n'allait pas se faire parce que les deux gars qui étaient [censés] le faire ne voulait plus le faire en raison de la COVID 19 , affirme M. Dionne.

Cette volte-face a pris de court la famille Dionne. Quand j'ai annoncé ça à ma conjointe, elle a fait une réaction assez… Elle était assez surprise, déçue, triste, en colère pour ne nommer que ces émotions-là , dit-il.

La famille a tout de même pu trouver en toute hâte d'autres déménageurs, cette fois à Edmundston.

Trouver un déménageur à neuf jours d'avis, ce n'est pas facile. [...] Celui d'Edmundston, on le remercie parce que ça ne s'alignait pas bien , souligne Serge Dionne.

Le déménagement est prévu pour mardi.

Serge Dionne conseille aux gens qui veulent déménager hors de la bulle atlantique de s'y prendre le plus tôt possible pour trouver des déménageurs. Photo : FaceTime

Déménager en temps de pandémie n'est pas un défi insurmontable, mais Serge Dionne rappelle qu'il peut y avoir de mauvaises surprises.

Je pense qu'il faut vraiment s'y prendre le plus d'avance que l'on peut et ne pas se fier à : "Ha! On a encore du temps pour régler ça." Essayez de régler tout ce que vous pouvez régler le plus rapidement possible , recommande-t-il.

Avec les renseignements d’Alix Villeneuve