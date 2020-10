Une autre école touchée par la COVID-19 dans le Restigouche

L’école Dalhousie Regional High School confirme un cas de COVID-19 dans une note publiée le 12 octobre sur son site web. La direction ne précise pas si la personne atteinte est un élève ou un membre du personnel. Mais elle assure que les services de santé publique vont communiquer avec les familles des élèves qui auraient pu avoir des contacts rapprochés avec cette personne.

Les élèves de l’école ne doivent pas se présenter en classe, mardi et mercredi, car les cours seront donnés en ligne, ajoute la direction dans une autre note publiée le même jour.

Risque d’exposition au virus dans trois autres écoles

À Campbellton, l’école intermédiaire anglophone et l’école Lord Beaverbrook ont aussi publié des notes de service indiquant que des personnes qui fréquentent leur établissement respectif ont peut-être été exposées au virus responsable de la COVID-19.

Ces écoles disent collaborer avec les services de santé publique pour communiquer avec tout élève ou membre du personnel qui aurait pu avoir des contacts rapprochés avec ces personnes.

La Santé publique surveille aussi la situation à l’école anglophone élémentaire de Janeville où l’on craint également une possible exposition au virus de la COVID-19. La recherche de contact se poursuit.

La population doit s’habituer à ce genre de situation, selon le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

Ça va être quelque chose qu’aujourd’hui, c’est les gens dans la zone 5 et la zone 1 qui ont besoin d’être plus habitués d’être en contact avec les officiels de santé publique et le reste du ministère de la Santé pour [la recherche] de contacts, mais c’est quelque chose qui est fortement probable qui va arriver dans les autres coins de la province , a déclaré Dominic Cardy.

Le système de santé définit la zone 5 comme celle qui englobe les régions de Campbellton et de Dalhousie. La zone 1 comprend les régions du Grand Moncton et du sud-est de la province. Les deux zones luttent contre des éclosions récentes de COVID-19.

Les autorités médicales recensaient lundi 40 cas actifs dans la région de Moncton/sud-est et 32 dans celles de Campbellton-Dalhousie. La province comptait au total 76 cas actifs. Cinq personnes atteintes reposaient à l’hôpital, dont une aux soins intensifs.

Les élèves des écoles Sugarloaf à Campbellton ainsi que ceux des écoles Académie Notre-Dame et L. E. Reinsborough à Dalhousie ne doivent pas se présenter non plus à l'école, mardi, en raison de cas de COVID-19 annoncés ces derniers jours.