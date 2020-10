Patience et retour en enfance pour les Gee-Gees

Afin de pouvoir être sur la glace, l’équipe doit respecter de strictes restrictions mises en place par l’Université d’Ottawa. Les joueurs sont séparés en quatre groupes de six joueurs.

Les athlètes qui vivent ensemble appartiennent à la même unité, qui ne change jamais. Deux groupes se retrouvent sur la glace en même temps, mais personne ne peut traverser la ligne rouge au centre de la patinoire. L’entraînement se déroule donc sur la largeur de la patinoire plutôt que la longueur.

Ce n’est pas toujours évident de faire des pratiques à six, mais heureusement on est sur la glace et on a la chance de s’améliorer , explique Bérubé, qui porte l’uniforme gris et grenat pour la première saison.

Pour l’équipe d’entraîneurs, menée par Patrick Grandmaître, le nouveau format des entraînements les pousse à sortir de leur zone de confort. On est habitués de faire des pratiques à 24, 25, 26 joueurs. Ça nous donne la possibilité d’approfondir les habiletés individuelles, le nombre de répétitions qu’ils ont à chaque exercice , indique le pilote des Gee-Gees.

Un autre défi rencontré par sa troupe est de trouver une façon de créer la cohésion au sein d’une équipe qui ne se retrouve jamais en même temps sur la glace.

C’est vraiment difficile de rencontrer tout le monde , avoue Bérubé, un ancien des Olympiques de Gatineau. On voit beaucoup moins le deuxième groupe que le nôtre. C’est sûr que c’est plate un peu pour la chimie de l’équipe, l’esprit d’équipe. Tu as le sentiment d’être séparé un peu.

Garder la motivation en espérant une saison

Tous les matchs prévus pendant la session d’automne ont été annulés. La saison devrait débuter en janvier, si le plan actuel se réalise. Les entraînements restreints des Gee-Gees risquent donc de se poursuivre encore pendant de longues semaines.

Ce n’est pas toujours l’ambiance la plus joyeuse au jour le jour. Pratiquer, ce n’est jamais comme jouer des matchs. S’entraîner en gymnase, ce n’est pas comme marquer un but, donc oui, il faut travailler la motivation des joueurs , mentionne l’entraîneur-chef.

La motivation est intrinsèque , lance à son tour l’attaquant Yvan Mongo. Avec l’école et tout le stress que ça peut causer, avoir la chance de venir pratiquer, c’est une façon de s’évader un peu. C’est vraiment un bonbon d’avoir le droit de le faire.

Ce dernier est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires avant de pouvoir sauter sur la glace dans une situation de match d’ici la fin de l’année scolaire, peu importe le nombre de matchs.

Le vétéran de troisième année souhaite voir ce que la nouvelle mouture des Gee-Gees peut accomplir, après avoir atteint le championnat canadien universitaire l’an dernier, compétition qui a été annulée à la veille de leur premier duel.