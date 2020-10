Des réfugiés syriens terminent leur quarantaine juste à temps pour l’Action de grâce

Mahmoud Al Khalif, sa femme, Mariam, et leurs trois enfants devaient originalement retrouver la soeur de M. Al Khalif au Canada au printemps 2020. La COVID-19 et la fermeture des frontières qui a suivi les a toutefois empêchés de quitter le Liban.

Selon le beau-frère des Al Khalif, Abdelkarim Al Elaiwy, qui habite à Regina depuis janvier 2016, ce retard a été difficile à accepter. Il se sont toutefois résignés à attendre six mois de plus.

Lors de l’arrivée de la famille Al Khalif à l’aéroport de Regina, les deux groupes n’ont pu que se saluer à distance, alors que les nouveaux arrivés ont été contraints de s’isoler pendant 14 jours afin de s’assurer qu’ils n’avaient pas attrapé le coronavirus.

Pour Rawda Al Khalif, la soeur de Mahmoud, le plus dur a été de ne pas pouvoir prendre son frère dans ses bras.

Une famille unie

Le frère et la soeur et leurs familles ont toujours été très proches. Ils ont fui la Syrie ensemble en 2011 et ont ensuite vécu dans la même maison au Liban.

En 2015, Rawda Al Khalif et sa famille sont venus s’établir au Canada après avoir été choisis par un programme pour les réfugiés. Ils étaient heureux, mais aussi déchirés parce qu’ils laissaient leurs proches derrière eux.

Nos coeurs étaient brisés , explique son mari, Abdelkarim Al Elaiwy. J’aime le Canada, c’est un très, très bon pays, mais nous n’y avions personne.

L’hiver canadien a été particulièrement difficile pour la famille nouvellement arrivée, notamment à cause de l’isolement qu’il a suscité.

Les Al Elaiwy n’avaient toutefois pas les moyens de faire venir leurs proches, jusqu’à ce qu’une rencontre vienne tout bouleverser.

Au détour d’un sentier, dans un parc, ils ont rencontré le Réginois Blair Roberts, qui a rapidement rassemblé un groupe d’amis et de fidèles d’églises locales afin d’amasser les fonds et remplir les formalités nécessaires pour permettre l’immigration de l’autre moitié de la famille dans un parrainage privé.

Les défis d’immigrer en temps de pandémie

La première rencontre de la famille après la quatorzaine a eu lieu tout juste avant le congé de l’Action de grâce.

Les 4 parents et 10 enfants se sont retrouvés dans la cour arrière des Al Elaiwy, le temps d’un thé. Les deux familles forment maintenant une bulle qui leur a permis de célébrer ensemble un anniversaire et l’Action de grâce cette fin de semaine.

Pour la famille Al Khalif, la prochaine étape sera d’apprendre l’anglais et d’envoyer leurs enfants à l’école. La COVID-19 impose toutefois ses propres règles.

L’Open Door Society de Regina, qui offre du soutien aux immigrants et réfugiés, notamment en matière de langue et d’emploi, a transféré la plupart de ses services en ligne et n’offre que peu de rendez-vous en personne.

Certains n’ont même pas ce qu’il faut [pour accéder à nos services], comme une bonne connexion Internet et l’équipement nécessaire pour en profiter, mais notre personnel travaille très fort [pour les aider] , explique Getachew Woldeyesus, un travailleur à l’établissement de l’Open Door Society.

Selon lui, les immigrants sont beaucoup moins nombreux à Regina cette année. Il prévoit toutefois un certain afflux de réfugiés dans les mois qui viennent.

Je ne crois pas qu’on doive s’attendre à une vague d’immigration , précise-t-il. Nous pensons toujours aux réfugiés, parce qu’ils ont besoin d’être dans un endroit où ils sont en sécurité, comme au Canada.

À peine sorti du confinement, Mahmoud Al Khalif pense déjà à parrainer son frère, Abdel Rahman, qui a été blessé lors de l’explosion à Beyrouth.

Avec les informations de Bonnie Allen