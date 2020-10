Le ministère de l'Éducation du Québec n’a pas suivi l'avis de la santé publique

Selon nos sources, la santé publique avait préconisé que les cours en alternance en 4e et 5e secondaire soient faits avec des moitiés de classe plutôt que des groupes complets, comme annoncé la semaine dernière. Par ailleurs, le masque était en bas de l'échelle des priorités.

L'avis de l'Institut national de la santé publique (INSPQ) remis au ministère de l'Éducation du Québec n'a jamais été rendu public.

Radio-Canada a appris qu'il demande précisément que la priorité soit mise sur la réduction du nombre de contacts rapprochés et sur l'augmentation de la distance entre les élèves, surtout à l'intérieur.

Or, la directive envoyée au réseau scolaire demande plutôt de maintenir les groupes classes tels quels.

Les élèves de 4e et 5e secondaire des zones rouges doivent fréquenter l'école un jour sur deux, mais toujours avec autant de monde assis autour d'eux quand ils sont en classe.

L'Institut national de santé publique du Québec confirme

Nous avons questionné la médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive à l’INSPQ Chantal Sauvageau au sujet de nos informations. Elle confirme que les consignes du ministère aux écoles ne correspondent pas à l'avis qui avait été remis par les experts en santé publique.

En secondaire 4 et 5, ce qu'on a recommandé, c'est vraiment de diminuer le nombre d'élèves en classe et pas uniquement dans le transport scolaire et les corridors , explique-t-elle.

S'il y a encore à l'école des classes de 30 élèves collés dans le même local, ça ne respecte pas l'esprit de l'alternance proposée. Chantal Sauvageau, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, INSPQ

Le masque en classe, pas la priorité

C'est certain que si on reprend la hiérarchie des mesures qui fonctionnent le mieux pour réduire la transmission de la COVID, c'est de limiter le nombre de contacts et de tenter de garder une distance physique, d'au moins deux mètres , explique Chantal Sauvageau.

Oui, le masque fait partie de l'arsenal possible, mais dans la hiérarchie des mesures, il est au bas de la pyramide. Chantal Sauvageau, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, INSPQ

Selon nos informations, ce n'est pas la première fois que le ministère de l'Éducation ne suit pas les recommandations de la Santé publique et, sous le couvert de l'anonymat, des experts en santé publique s'en agacent.

Ils estiment que le ministère de l'Éducation a opté pour « la solution de facilité ». Nous avons questionné le ministère, jeudi, à propos de ses choix, mais quatre jours plus tard, malgré nos relances, nous n'avons pas eu de réponse.

Le travail de l'INSPQ consiste à étudier la littérature scientifique et recenser les bonnes idées d'ailleurs afin de produire des avis.

Les experts ont été intéressés par les exemples de l'Ontario qui a limité la taille des classes en rendant la présence physique facultative tout en permettant la webdiffusion des cours. Au Nouveau-Brunswick, le nombre d'élèves dans un même local a également été réduit.

Au Danemark, en Autriche et en Italie, la taille des classes a été diminuée pour permettre d'espacer les pupitres.

Ce printemps, le gouvernement Legault n'avait pas suivi les recommandations de la santé publique au sujet de la fermeture des garderies ou encore de l'isolement rétroactif des voyageurs revenant de la semaine de relâche.

Avec la collaboration de Davide Gentile