L'Action de grâce d'un père et de sa fille qu'il ne connaissait pas

Namuunbileg Basaa – Billy pour ses amis et ses collègues – n’oubliera pas cette Action de grâce de sitôt. C’est la première qu’il la célèbre avec sa fille Indra, dont il a ignoré l'existence pendant 15 ans.

Namuunbileg Basaa avait 22 ans quand il a fui sa Mongolie natale en tant que réfugié, à un moment où son pays était en pleine crise politique. Il ignorait alors que sa fille est née peu de temps après son départ.

Il s’est marié et a fondé une famille au Canada. Le père trois enfants travaille comme mécanicien de machinerie lourde pour La Farge et sa femme est assistante dentaire. Ils ont fait du Canada leur foyer.

En 2014, la nouvelle qu’il a en Mongolie une fille de 15 ans dont il ignorait l’existence lui a fait l’effet d’une bombe.

Bientôt, père et fille ont commencé à communiquer à distance, par Internet, apprenant à se connaître et bâtissant une relation de confiance. En 2018, ils ont souhaité qu’elle puisse venir rejoindre son père en Alberta et vivre avec lui pour de bon. Namuunbileg Basaa a entamé des démarches avec l’aide d’un consultant en immigration.

Le rêve est devenu réalité le mois dernier quand Indra, maintenant âgée de 21 ans, est arrivée par un vol international en provenance du Japon et a, pour la première fois, posé son regard sur son père et sa famille.

C’a été un moment très heureux pour nous tous, dit Namuunbileg Basaa. C’était incroyable, surréel, je ne peux pas décrire comment je me suis senti.

À cause de la COVID-19, c’était si bizarre. Je voulais la prendre dans mes bras, c’était difficile , ajoute-t-il.

Indra a du mal à trouver les mots pour exprimer ce qu’elle a ressenti en voyant son père pour la première fois. C’était incroyable. C’est tout ce que je peux dire , commente-t-elle simplement.

La vie est difficile en Mongolie, ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, après deux semaines de confinement, Indra pourra participer à son premier repas familial, et à sa toute première Action de grâce canadienne.

Les deux dernières semaines ont été un tourbillon pour elle et tout est encore nouveau pour le père et la fille.

Namuunbileg Basaa et sa famille, Indra comprise, ont emménagé dans une nouvelle maison à l’ouest de Calgary, mais Indra n’a pas encore eu la chance d’explorer la ville ou de voir les Rocheuses. Sa véritable première expérience canadienne sera ce souper de l’Action de grâce.

Ce sera l’Action de grâce la plus mémorable pour nous, ce sera un grand festin c’est certain , lance son père dans un grand rire.

Le Canada, dit Namuunbileg Basaa, lui a donné tout ce qu’il a. Il espère que le pays qui l’a accueilli et lui a offert tant d’occasions en fera autant pour sa fille.

Avec des informations de Dan McGarvey