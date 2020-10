Déplacements entre régions : le maire de Bromont dénonce des règles trop floues

Il y a un flou. Ce n’est pas clair. Le gouvernement recommande de ne pas [se déplacer], mais ce n’est pas interdit. C’était l’Action de grâce, la dernière belle fin de semaine [...] et les gens sont venus. Quand les règles ne sont pas claires, c’est difficile d’intervenir , fait-il savoir au micro de l’émission Par ici l’info.

Durant la longue fin de semaine de l’Action de grâce, nombreux sont ceux qui se sont déplacés à Bromont, selon lui. Beaucoup de gens des zones rouges se sont déplacés sur Bromont ce week-end , indique-t-il.

Le maire de Bromont a d’ailleurs demandé un rapport au service de police de Bromont pour avoir un portrait global de la fin de semaine.

Les policiers ont notamment fait de la sensibilisation auprès des visiteurs un peu partout sur le territoire de la ville, fait-il savoir.

Vendredi, un barrage préventif a été érigé à l’entrée de la ville. Samedi et dimanche, les policiers étaient plus présents au centre-ville.

Aucun débordement n’est à signaler, selon Louis Villeneuve. Mais il souhaiterait la collaboration de tout le monde pour éviter de répandre le virus.