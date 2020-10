Des entrepreneurs de l'Abitibi-Témiscamingue inquiets de devoir fermer à nouveau

Si le gouvernement décide d'aller de l'avant avec ce rehaussement intégral des mesures sanitaires, certains commerces, tel que restaurants, cinémas et salles d'entraînement pourraient être contraints d’à nouveau fermer leurs portes.

Pour Christian Villeneuve, copropriétaire du centre d’entraînement Momentum à Rouyn-Noranda, l’inquiétude se mêle à la déception quand on lui rappelle que les mesures associées aux zones rouges pourraient s’appliquer à son commerce.

Pour nous, on n’a aucun problème avec la santé des usagers parce que c’est l’un des endroits les plus nettoyés et décontaminés des commerces ouverts. Nous on nettoie tout, et en plus, les gens nous aident en nettoyant chaque appareil qu’ils utilisent , soutient M. Villeneuve.

Sur le plan financier, une seconde fermeture forcée aurait d’importants impacts pour les commerces touchés, à un moment où les affaires commencent tranquillement à se redresser.

Ce qui est plate, c’est que depuis que c’est reparti, ce n’est pas ce que c’était non plus. Faut pas se le cacher, on a eu des pertes de revenus liées à tout ça, parce qu’on ne vendait pas pendant trois mois. Quand ça recommence à aller quand même bien, refermer encore, devoir recréditer encore les abonnements des gens, c’est sûr que ça fait mal au portefeuille , affirme M. Villeneuve.

Pénurie de main-d'oeuvre

De son côté, la propriétaire du restaurant O’Poulet de Rouyn-Noranda, Marie-Hélène Rivard, s’explique mal que les restaurants se trouvent dans le viseur du gouvernement. C’est certain qu’on est déçus, surtout qu’on n’a pas fermé depuis le 15 mars. Ça fait au-dessus de 6 mois qu’on fait attention. Depuis le 15 juin, on travaille masqués, avec une visière, on désinfecte tout. Ça a été prouvé partout au Québec qu’il n’y a pas eu de cas dans les restaurants. C’est sûr qu’on trouve qu’on est l’industrie la plus punie, et on ne comprend pas trop pourquoi , dénonce Mme Rivard.

Selon elle, une nouvelle fermeture ne ferait qu’accentuer les problèmes de main-d’oeuvre déjà existants, et exacerbés par la première vague de la pandémie.

Ce qui me stress beaucoup, c’est sûr que c’est les employés, parce que quand on a recommencé au 15 juin, après trois mois, on a eu beaucoup de difficulté à en trouver, surtout les serveuses, tous les restos en cherchaient. J’aimerais ça trouver une solution pour tous les garder. Ceux qui ont des permis de conduire, je veux les mettre sur la livraison, parce que je ne veux pas retomber à zéro, comme je suis tombée à zéro au 15 juin , rappelle Mme Rivard.

Pour Marie-Hélène Rivard, une solution qui permettrait de garder ouvertes les salles à manger serait de restreindre la grosseur des groupes acceptés. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Par souci d’éviter toute éclosion, elle a dû refuser des groupes qui souhaitaient réserver, parfois pour plus de 25 personnes. Le plus gros problème, je trouve, c’est que les gens veulent encore se rassembler en groupe. On a beaucoup de demandes, ça, je trouve ça difficile. Depuis qu’on est dans la deuxième vague, on en refuse beaucoup, on dit beaucoup non. Mais au niveau des mesures, tous les restaurants font attention, c’est sûr. On ne peut pas infecter notre personnel, on ne veut pas qu’il y ait d’éclosion dans notre bâtisse. Je pense que dans les restaurants, il n’y a aucun problème en ce moment. , assure Marie-Hélène Rivard.

Déception, mais compréhension

À Val-d’Or, la directrice générale du Bar Bistro L’Entracte, Louiselle Blais, est d’avis que l’arrêt des opérations de tout commerce comporte des impacts négatifs. Toutefois, selon elle, devant l’imprévisibilité du virus, il est préférable de ne prendre aucune chance.

C’est tellement de l’inconnu le virus, on ne peut pas prendre de risques. Pour la protection de certaines personnes qui sont plus fragiles, on n’a pas le choix d’être prudents, et de se conformer aux exigences gouvernementales, malheureusement , estime-t-elle.

Au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda, le propriétaire, Pierre Gaudreault, affirme que ce serait crève-coeur d’avoir à fermer à nouveau son lieu de diffusion, étant donné que les cinémas n’ont pas été le lieu d’éclosions de COVID-19.

Si les mesures associées aux zones rouges viennent bel et bien à s’appliquer dans la région, M. Gaudreault se dit préoccupé de la durée de la pause forcée, et des impacts que celle-ci aurait sur son groupe d’employés.