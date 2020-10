La Saskatchewan rapporte 48 nouveaux cas de COVID-19

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 19 d’entre eux sont dans le centre-nord, 13 sont à Saskatoon et 5 à Regina. Les régions du centre-est et du nord-ouest comptent trois cas chacune.

Les zones du nord-est, de l’extrême nord-ouest, du centre-ouest, du sud-est et du sud-ouest recensent toutes un cas.

Des enquêtes sont en cours pour déterminer ce qui est à la source des nouvelles contaminations rapportées lundi, fait savoir la province.

Dimanche, au moins 12 cas recensés étaient en lien avec l’éclosion d’infections dans une église de gospel à Prince Albert. Des cas positifs rapportés lundi pourraient également y être associés, disent les autorités.

À la lumière de ces nouveaux cas, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, et le premier ministre sortant, Scott Moe, lancent un appel à la prudence. Ils rappellent au public d’être vigilant et d’éviter les rassemblements intérieurs de plus de 30 personnes.

Jusqu’à maintenant, 2140 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 215 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 36 cas de plus que la veille.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 1900 se sont rétablies de la maladie à ce jour.

Par ailleurs, huit personnes sont hospitalisées à travers la province.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

La province fait aussi savoir que 314 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1061 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 442 (43) Région de Regina : 219 (34) Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 465 (20) Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 310 (52) Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 329 (50) Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 375 (16) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 366 cas 20 à 39 ans : 717 cas 40 à 59 ans : 645 cas 60 à 79 ans : 342 cas 80 ans et plus : 70 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 217 602 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La SHA publie une liste d'endroits touchés par la COVID-19

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a publié une liste d’endroits où des personnes susceptibles d'être infectées par la COVID-19 se sont rendues dans les dernières semaines.

Les personnes qui se sont présentées aux mêmes heures, les mêmes journées, doivent surveiller leurs symptômes pendant 14 jours.

Regina : Harbour Landing Walmart, 4500 route Gordon, le 5 octobre, de 15 h 45 à 16 h 10, et le 9 octobre, de 18 h à 20 h.

Superstore Golden Mile, 3806 rue Albert, le 5 octobre, de 11 h à 11 h 40, et le 7 octobre, de 11 h à 12 h 20

Bed Bath and Beyond, à Harbour Landing, le 7 octobre, de 10 h à 11 h 30

Aman House Ministries, 1514 11 e Avenue, le 7 octobre, de 19 h à 21 h 30

Avenue, le 7 octobre, de 19 h à 21 h 30 Walmart North, 3939 boulevard Rochdale, le 9 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30

Restaurant Darbar, 428 avenue Victoria, le 9 octobre, de 12 h à 13 h 20 Moose Jaw : Temple Gardens Mineral Pool, le 8 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30

Boston Pizza, 1650 rue Main Nord, le 8 octobre de 20 h à 21 h 30 Prince Albert : Hôtel Best Western Premier, 313 39e Rue Ouest, du 3 octobre à 16 h jusqu’au 4 octobre à midi Saskatoon : Diva's Nightclub, 110-220 3 e Avenue Sud, de 23 h 30 le 3 octobre à 1 h le 4 octobre

Avenue Sud, de 23 h 30 le 3 octobre à 1 h le 4 octobre Crazy Cactus, 269 3e Avenue Sud, le 4 octobre, de 1 h 05 à 2 h du matin Yorkton : Save on Foods, 277 rue Broadway Est, le 5 octobre, de 20 h à 21 h

Mano's, 15-277 rue Broadway Est, le 5 octobre, de 11 h 30 à 13 h 30

Superstore, rue Broadway Est, le 7 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30

Phantastic Nails, A-20 rue Broadway Est, le 7 octobre, de 10 h à 11 h 30

Shoppers Drug Mart, 277 rue Broadway Est, le 7 octobre, de 11 h 30 à midi

Walmart Supercentre, 240 route Hamilton, le 9 octobre, de 16 h à 17 h 30

Avis d’éclosion au centre de santé de Stanley Mission

Une éclosion a été déclarée par l'Autorité de la santé intertribale du Nord au centre de santé de Stanley Mission. Le traçage de contacts est en cours, fait savoir l’organisation.

Les personnes qui se sont présentées à l’établissement entre le 5 et le 8 octobre doivent surveiller leurs symptômes, dit-on par ailleurs.

Si quelqu'un a des raisons de se croire infecté, cette personne doit immédiatement s’isoler à la maison puis appeler la ligne Info-Santé 811 pour subir un test de dépistage.