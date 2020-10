Le NPD critique la gestion de la pandémie du Parti saskatchewanais

Au moment où le Québec et l’Ontario sont aux prises avec une rapide augmentation du nombre de cas de COVID-19, le chef du NPD provincial s’inquiète de voir une deuxième vague frapper la Saskatchewan. La fin de semaine a d’ailleurs vu 58 nouveaux cas être rapportés par les autorités sanitaires.

Ryan Meili a à nouveau critiqué le plan de retour en classe du précédent gouvernement, qu’il qualifie de pire plan au pays. Il évoque aussi les hésitations de Scott Moe à déclencher une élection au printemps dernier, alors que le monde se trouvait au coeur de la première vague.

Le chef du NPD a dénoncé l’absence de plan comprenant des seuils précis de nombre de cas de COVID-19 et précisant les mesures à prendre et les établissements à fermer lorsqu’un seuil est atteint. Ainsi, on ignore si le gouvernement envisage de rendre le masque obligatoire ou de fermer certains commerces à partir d’un certain nombre de cas, souligne Ryan Meili.

Si j’étais dans le gouvernement, je travaillerais avec la santé publique pour que les gens sachent non seulement ce qu’on leur demande de faire en ce moment, mais aussi quels seront les seuils pour la mise en place d’autres mesures. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

Ryan Meili a, de plus, souligné que la province faisait moins de dépistage que le reste du pays. Avec la recrudescence du nombre de cas, il estime qu’il est crucial d’améliorer l’accès au dépistage dans la province.

Le Parti saskatchewanais n’a, pour sa part, pas organisé d’événement partisan en ce jour férié. Le chef du parti, Scott Moe, surveille par ailleurs la possible apparition de symptômes de COVID-19 en raison d’une potentielle exposition à la maladie lors d’un événement à Prince Albert, le 3 octobre.