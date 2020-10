Une statue érigée en Alberta en l'honneur de l'entraîneur des Broncos décédé en 2018

M. Haugan fait partie des 16 personnes qui ont perdu la vie à la suite de la collision entre leur autocar et un camion semi-remorque.

Nous avons été dévastés quand nous avons appris la nouvelle en avril 2018. Comme pour beaucoup dans notre communauté, ça a été difficile à digérer, difficile de comprendre ce qui s’était passé , s’est souvenu le conseiller municipal Orren Ford lors du dévoilement de la statue.

La statue a été installée à l'extérieur du Baytex Energy Centre, une installation sportive qui abrite notamment une patinoire. Photo : La Presse canadienne / HO-Albert Cooper

Avant de rejoindre les Broncos, Darcy Haugan avait entraîné les Navigators de North Peace au sein de la Ligue de hockey junior durant 12 saisons.

Le président des Navigators a raconté que des discussions sur la façon de rendre hommage à M. Haugan avaient commencé un mois après la tragédie. Il avait notamment été envisagé de donner son nom à un bâtiment ou à une rue.

Je pensais en fait qu’une statue serait quelque chose d’unique, un bel ajout à notre ville , a-t-il déclaré en entrevue.

La philosophie de l'entraîneur

La statue, presque à taille réelle et pesant plus de 190 kilos, a été moulée par Don et Shirley Begg du Studio West à Cochrane en Alberta. Ils avaient déjà réalisé une sculpture en l’honneur de quatre policiers abattus en 2005 à Mayerthorpe en Alberta. Ils ont également aidé à sculpter la statue à l'effigie de Wayne Gretzky érigée devant la Place Rogers à Edmonton.

Don Begg a raconté que les artistes avaient voulu illustrer la philosophie de Darcy Haugan en tant qu'entraîneur.

Il ne voulait pas seulement qu’ils soient de bons joueurs de hockey, mais aussi qu’ils soient de bonnes personnes pour la communauté. Don Begg, artiste

C’est ainsi que nous avons essayé de le représenter , a-t-il résumé lors d'une entrevue.

Il s’était donné pour mission de faire [de ses joueurs] les hommes qu’ils pensaient qu’ils pouvaient être - des hommes qui se soucient de leur famille et de leur communauté, en plus de leur équipe et de leur sport , a confirmé le conseiller municipal Ford.

La veuve de Darcy Haugan, ses deux fils et ses parents ont assisté à la cérémonie.