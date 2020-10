Mission accomplie pour Sébastien Roulier

C’est peu avant 14h qu’il est arrivé, triomphant, devant les installations de Moisson Estrie, à Sherbrooke, où plus d’une dizaine de spectateurs sont venus l’accueillir après son exploit dont l’objectif est d’amasser des fonds pour l’organisme Moisson Estrie.

Il était d’ailleurs entouré de plusieurs coureurs, dont le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, venu l’accompagner dans les derniers kilomètres de sa course.

Sébastien Roulier était entouré de plusieurs coureurs, dont le maire de Sherbrooke, Steve Lussier. Photo : Radio-Canada / John Naïs

C’est vraiment un bel accomplissement. Je suis capable de reconnaître que ce que je viens d’accomplir est énorme, mais je n’ai pas fait ça tout seul. Je l’ai fait avec une équipe qui m’a accompagné , lance le pédiatre à quelques minutes après son arrivée.

C’est fatigué, mais heureux, qu’il a terminé sa course. La fatigue va me rattraper, ça, c’est évident, mais tout ce que je viens de vivre n’a pas de prix , dit-il.

Sébastien Roulier a bouclé ce lundi un parcours de 422 km, l’équivalent de 10 marathons. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Pour le moment, le marathonien dit ne pas avoir de projet dans les cartons. Est-ce que c’est possible de faire plus long, plus gros? La réponse est oui. À ce moment-là, il faudra rajouter des journées. Est-ce que j’ai le goût de le faire? Je n’ai rien décidé pour le moment , indique-t-il.

Du côté de Moisson Estrie, on se dit très fier de l’accomplissement de Sébastien Roulier.

C’est presque surhumain ce qu’il vient d’accomplir. Je n’ai pas vraiment d’autres mots. Il est un exemple de courage et de détermination dont on doit s’inspirer , lance Geneviève Côté, directrice générale de l’organisme.

À écouter : Le défi de l'ultra marathonien Sébastien Roulier