Jouer Lady Diana dans The Crown, un défi pour Emma Corrin

La comédienne britannique Emma Corrin tient le rôle de Diana dans The Crown, que l’on pourra découvrir dans les nouveaux épisodes qui sortiront le 15 novembre prochain sur Netflix. Un énorme défi pour la jeune comédienne qui incarne l’une des personnalités les plus connues au monde.

Dans une entrevue à CBC, Emma Corrin, âgée de 24 ans, souligne que l’immense popularité de la princesse Diana rejaillit sur elle et qu’elle n’en avait pas mesuré les conséquences.

C'est de plus en plus étrange au fur et à mesure que la sortie de la série approche. J'ai peur de perdre mon anonymat. J’ai aussi peut-être pensé que la célébrité et le fait d'être connue du public pouvaient être assez amusants. Que c’était seulement une chose stupide qui accompagnerait ce travail incroyable que j'ai beaucoup de chance d'exercer. Emma Corrin

Mais l'expérience que vit la jeune comédienne peut presque se comparer, à une bien moindre échelle, à la fulgurante popularité de Diana Spencer après ses fiançailles avec le prince Charles, fils aîné de la reine Elizabeth et héritier du trône.

Emma Corrin joue Lady Diana dans la série de Netflix « The Crown ». Photo : Netflix

Emma Corrin dit se préparer à faire le deuil de son relatif anonymat et à se faire photographier quand elle sort de chez elle. C'est un abandon très étrange de ma liberté et j'ai une grande sympathie [pour Diana] , souligne-t-elle.

Corrin, fan de la série

En tant qu’admiratrice de la série, Emma Corrin était enchantée de jouer le rôle de Lady Diana. Elle tient en haute estime Peter Morgan, le scénariste de The Crown.

Je pense que Peter Morgan est un génie. Son écriture est incroyablement intuitive pour décrire la complexité de la condition humaine. Et évidemment, je suis aussi une grande admiratrice de Diana. J’ai toujours voulu la protéger et je pense qu’elle méritait qu’on raconte son histoire. Emma Corrin

L'actrice Emma Corrin dans la peau de Lady Diana Spencer dans la série «The Crown » Photo : Netflix

Tenir le rôle d’une personnalité aussi connue mondialement comporte toutefois de nombreux défis. L'un des plus grands défis pour une actrice assumant le rôle de Diana, princesse de Galles, est que l'effondrement de son mariage et sa mort prématurée sont si connus qu'il serait tentant de la dépeindre comme une figure tragique tout au long de sa vie alors qu’elle a connu des moments joyeux , souligne Carolyn Harris, auteure et historienne torontoise spécialisée dans la royauté.

Emma Corrin dans la série « The Crown », après son mariage avec le prince Charles Photo : Netflix

Le scénario a donné cette possibilité à Emma Corrin. Personnellement, j'ai adoré jouer avec une si grande palette d’émotions. Avant son mariage par exemple, alors qu’elle s’amusait à Londres avec ses amis.

Présente seulement dans la quatrième saison

Cependant, Emma Corrin ne tiendra le rôle de Diana que dans la quatrième saison, qui marque l’arrivée du personnage le plus populaire de la famille royale. Pour les deux dernières saisons de la série, c’est la comédienne australienne Elizabeth Debicki qui reprendra le flambeau.

La comédienne Elizabeth Debicki Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, cette quatrième saison est aussi la dernière où Olivia Colman porte la couronne. Comme ce fut le cas à la fin de la deuxième saison, la distribution sera renouvelée pour les cinquième et sixième saisons de cette série sur l'histoire de la famille royale britannique, des années 1940 au début du 21e siècle.

Olivia Coleman et Tobias Menzies jouent respectivement Élisabeth II et le prince Philip dans «The Crown». Photo : Netflix

L’actrice britannique Imelda Staunton succédera à Olivia Colman dans le rôle de la reine.

Imelda Staunton à Rome, en 2019 Photo : Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Avec les informations de Janet Davison de CBC (Nouvelle fenêtre)