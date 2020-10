La MRC Papineau coincée entre deux zones rouges

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon, se demande maintenant si la région ne devrait pas virer au rouge, à l’instar de la Ville de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, pour mieux s’arrimer aux mesures des municipalités voisines.

Le préfet de la MRC Papineau et maire de Thurso, Benoit Lauzon. Photo : Radio-Canada

Je me pose vraiment la question encore : est-ce que c’est une bonne chose de demeurer orange ou pas? Ce sont des discussions qu’on va avoir dans les prochaines journées pour s’assurer que la population est protégée et s’assurer de gagner la bataille contre ce virus-là , a indiqué M. Lauzon en entrevue aux Matins d’ici, lundi.

Aucun barrage

Actuellement, il n’y a aucun barrage policiers d'ériger ni point de contrôle entre les zones pour trier les déplacements entre régions dans le secteur.

Il y a des gens de la région de Montréal, de la région d’Ottawa, de Gatineau qui se déplacent dans notre territoire. Je sais qu’il y a certaines personnes, surtout les plus âgées, qui sont plus inquiètes un peu , remarque le préfet de Papineau.

Un constat qu’a également fait, Charles Valarneau, employé à la fromagerie Montebello. Au cours de la fin de semaine de l’Action de grâce, le commis au comptoir dit avoir servi plusieurs clients venus de régions où l'alerte en vigueur est maximale.

Charles Valarneau, employé à la Fromagerie Montebello. Photo : Radio-Canada

Samedi, je suis certain à 100 % d’avoir vu au moins 10 personnes de Montréal. Il y a tout le temps aussi des gens de Gatineau qui viennent. On a également des gens de l’autre côté de la rivière, en Ontario qui se présentent. Certains étaient même presque fiers de dire qu’ils venaient d’une région en zone rouge pour venir faire leurs provisions , rapporte M. Valarneau.

Johny Dupuis est un résident du village de Montebello, une municipalité touristique et un point de rencontre pour plusieurs motocyclistes. Ce dernier se dit aussi inquiet. Il a remarqué un relâchement de la distanciation social surtout les fins de semaine.

Le village de Montebello est un point de rencontre pour de nombreux motocyclistes. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas rare de voir 200, 300, 400 motocyclistes de stationnés ici les fins de semaine. Les terrasses sont pleines et la distanciation sociale n’existe plus , dit-il.

Effort régional

Le maire de Thurso estime qu’un effort régional serait peut-être la solution pour venir à bout de la pandémie.

Est-ce qu’on serait mieux d’avoir l’Outaouais tout en rouge et de diminuer le plus rapidement possible [la propagation du virus]? , s'interroge-t-il.

Aide pour les commerces

Selon le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Papineau, certains commerçants pourraient aussi y gagner au change, si le niveau d’alerte venait à basculer au rouge.

On sait qu’en zone rouge, quand les commerces sont fermés, ils ont un support à travers des programmes du gouvernement. Quand on est en zone orange et que le chiffre d’affaires baisse [car il y a moins de déplacement ], les commerces ne sont pas éligibles à ce genre de subvention. C’est vraiment difficile pour les gens d’affaires , note M. Lauzon.

Avec les informations de Nafi Alibert