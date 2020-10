Il pourrait devenir plus difficile pour les médecins albertains de démissionner 

L’un des changements envisagés est d’interdire les démissions en bloc en cas de conflit. Les médecins qui le font malgré tout pourraient faire face à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à perdre le droit d’exercer.

Pour mettre fin aux démissions groupées de médecins qui s’opposent aux changements au système de rémunération qu'il veut imposer, le gouvernement albertain a ordonné, cet été, au CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta de modifier ses normes de pratiques.

Selon les nouvelles normes proposées, un groupe entier de membres ou tout un service hospitalier ne peuvent pas s’engager dans un retrait complet des services , durant un conflit

Les médecins conservent leur droit à démissionner, mais ils doivent échelonner de telles démissions , de manière à fournir un délai raisonnable pour trouver des remplaçants ou des solutions alternatives.

Ne pas porter préjudice aux patients

Un groupe de médecins ne pourrait arrêter de travailler qu’à la condition que cela ne risque pas de porter préjudice aux patients. Si le CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta estime que le plan de contingence est insuffisant, il pourrait insister pour que certains praticiens reprennent leurs fonctions.

Selon un récent sondage de l’Association médicale de l’Alberta (AMA), plus de 40 % des médecins interrogés pensent à quitter la province à cause de la politique du gouvernement. Un conflit opposant l’Association médicale de l’Alberta - qui représente les médecins de la province - et le ministre de la Santé Tyler Shandro dure depuis plusieurs mois.

D’après des documents rendus publics par le Nouveau Parti démocratique, plus de 200 médecins de la province qui sont surtout situés en région songent à mettre fin à leur pratique ou à diminuer le nombre d’heures travaillées.

Le Collège envisage aussi des changements pour les médecins qui voudraient fermer ou quitter un cabinet. Si les nouvelles normes de pratique sont adoptées, ils devront donner 90 jours de préavis au CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta , informer les patients, diffuser l’information dans leur cabinet, en ligne et dans les journaux et organiser le transfert des soins et des dossiers des patients vers d’autres professionnels de santé.

Le président de l’ AMAAssociation médicale de l’Alberta Paul Boucher convient que les médecins ne doivent pas abandonner leurs patients, mais il estime que les nouvelles normes proposées peuvent limiter la liberté de mobilité des médecins.

Plus difficile en milieu rural

Ces normes pourraient notamment poser problème dans les régions rurales ou les régions éloignées où il n’y a pas de médecins à proximité formés pour prendre la relève, souligne-t-il. Il ajoute que ce ne serait pas sain qu’un médecin soit obligé de rester quelque part où il n'est pas heureux par peur des sanctions professionnelles.

Selon Lorian Hardcastle, spécialiste des lois sur la santé à l’Université de Calgary, avec ces changements, les règles en Alberta seraient parmi les plus contraignantes en Canada. C’est déjà difficile d'attirer des médecins dans des cabinets en zones rurales ou éloignées, dit-elle. Si les médecins se sentent comme piégés, cela deviendra encore plus difficile, prévient-elle.

Pour élaborer ces nouvelles normes, le CPSACollège des médecins et chirurgiens de l’Alberta a décidé de suivre le processus habituel de révision de ses politiques, notamment la tenue de consultations avant la mise au vote. Il consulte donc en moment ses membres. Son conseil d’administration devrait finaliser les nouvelles normes en décembre. Si elles sont adoptées, elles pourraient prendre effet dès l’an prochain.

Steve Buick, l’attaché de presse du ministère de la Santé, indique qu’il existe des exigences similaires dans d'autres provinces et que l’Alberta ne serait donc pas un cas particulier.

Les changements proposés ne vont pas forcer un seul médecin à travailler quelque part ou lui enlever le droit de fermer son cabinet, c’est très clair dans les politiques proposées par le Collège , défend-il.

Des normes équivalentes concernant les démissions en bloc existent en Colombie-Britannique. Les Collèges de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse demandent eux aussi aux médecins de ne pas laisser leurs patients sans soins, mais ils n’interdisent pas les démissions groupées.