Falsification de dette de 25 000 $ : le président d’une firme d’Ottawa plaide coupable

Celle qu'il tentait de poursuivre, Robin Yates, s’est dite déçue d'apprendre que M. St. Martin, 50 ans, avait reçu une absolution conditionnelle assortie de 12 mois de probation.

Le juge l’a condamné à une peine très clémente , a déclaré la femme de 31 ans. Ça a été traité comme un crime qui n’a pas fait de victime.

Robin Yates rapporte également que M. St. Martin lui a envoyé des courriels abusifs, dont un lui suggérant de jouer dans des films pornographiques afin de rembourser sa dette envers lui.

Des chefs d'accusation notamment de harcèlement criminel et d’entrave à la justice contre M. St. Martin ont par ailleurs été abandonnés avant qu'il ne plaide coupable en janvier dernier d’emploi d'un document contrefait.

En raison de la COVID-19, la sentence a été reportée à cet été et Robin Yates n'a appris la décision du juge que récemment.

Iron Horse Security emploie plus de 1800 personnes, dont des agents de sécurité et des enquêteurs privés. L’entreprise détient actuellement des contrats pour fournir des services de protection sur la colline du Parlement.

Des courriels abusifs

Robin Yates a commencé à travailler pour M. St. Martin en 2015 en tant que gérante de Capital City Painters, une entreprise secondaire qu'il possédait. En 2016, son employeur lui a proposé de lui vendre sa compagnie pour la somme de 75 000 $.

Capital City Painters était une entreprise secondaire que Robin St. Martin a vendue à Robin Yates en 2016. Photo : Gracieuseté : Robin Yates

Robin Yates a accepté, malgré des inquiétudes au sujet de la rentabilité de l'entreprise. Elle explique avoir créé une société pour effectuer cette transaction, afin qu'elle ne soit pas personnellement responsable si l’entreprise ne réussissait pas.

Dans les trois mois suivant la transaction, un client n’a pas réglé un contrat et Robin Yates n'a pas été en mesure d'effectuer les paiements mensuels à M. St. Martin.

Durant l'exposé conjoint des faits, le tribunal a appris que M. St. Martin avait tenté de recouvrer lui-même la dette du client en lui envoyant une lettre dans laquelle il se faisait passer pour un avocat expérimenté. Quand cette tentative a échoué, il a demandé à Robin Yates de contracter un prêt pour le rembourser, ce qu'elle a refusé de faire.

M. St. Martin lui a ensuite envoyé une série de courriels abusifs, que CBC a consultés, dans lesquels il a insulté son intelligence, la traitant d’espèce d’idiote et lui disant vous êtes comme la suite du film La cloche et l’idiot [Dumb and Dumber, NDLR] .

M. St. Martin a également critiqué le poids de Robin Yates, lançant dans un courriel qu'il avait l'intention de créer une société rivale sous son nom à elle. Il a aussi dit qu'il lui donnerait un emploi. Je pourrais avoir besoin d’une bête de somme solide, lourde et robuste comme vous , a-t-il écrit.

Robin St. Martin a déclaré à CBC qu'il avait essayé de communiquer avec Robin Yates de manière professionnelle, avec courtoisie, patience et gentillesse pendant longtemps avant que les choses ne deviennent négatives. Photo : Iron Horse Security

Robin St. Martin a également averti Mme Yates qu'il utiliserait les tribunaux pour récupérer l'argent qu'elle lui devait.

Vous m'avez trompé, volé et vous avez profité de ma générosité. Maintenant, vous allez subir ma colère au maximum de mes capacités juridiques , écrivait-il le 9 août 2017.

Faire des films pornos pour rembourser sa dette

Dans un autre courriel, Robin St. Martin dit qu’il s’attend à entretenir « une relation à vie » avec Mme Yates, alors qu’il tentait de faire saisir son salaire. Le 24 août, il lui suggère même de faire des films pornographiques pour payer sa dette.

Si tu te décrottes un peu, si tu vas au gym, etc. tu pourrais probablement faire un peu de [porno] toi-même et payer la dette que tu me dois dans un délai convenable. Si c’est ce que tu choisis, envoie-moi les liens , a-t-il écrit.

Robin St. Martin reconnaît que la conversation s’est enflammée des deux côtés .

Je suis responsable des mots que j’ai utilisés , écrit-il dans un courriel envoyé à CBC. J’en suis gêné et je m’excuse d’avoir exprimé mon mécontentement de façon inappropriée.

J’espère que ceux qui me connaissent peuvent voir au-delà de ce manque de jugement temporaire , ajoute-t-il.

M. St. Martin soutient qu’il a été victime de nombreuses plaintes de harcèlement bizarres et totalement sans fondement de la part de Robin Yates. Pour mettre fin à cette épreuve continue et très stressante, j’ai plaidé coupable à l’accusation d’emploi d'un document contrefait (et non de contrefaçon ni de harcèlement ou de quelque abus que ce soit) simplement pour pouvoir aller de l’avant .

Il soutient avoir tenté de communiquer avec Mme Yates de façon professionnelle avant que les choses tournent vraiment mal , fournissant même à CBC les textos qu’il dit avoir envoyés à son ex-employée.

Je n’ai jamais été mesquin envers vous. Je vous ai demandé poliment de rattraper vos paiements , a-t-il écrit dans l’un d’eux. Je ne vous demande pas de déclarer faillite. Je vous demande de payer ce que vous me devez , ajoute-t-il dans un autre.

Robin St. Martin a déclaré à CBC que l’enjeu avec Mme Yates est la seule bataille juridique à laquelle j’ai participé qui est devenue personnelle .

Les documents de cours démontrent que M. St. Martin et Iron Horse Security ont déposé près de deux douzaines de poursuites contre des individus ou des compagnies dans les presque 20 dernières années. Le principal intéressé soutient que ce n’est pas inhabituel pour une compagnie de cette taille.

Un document contrefait déposé en cours

En 2017, deux semaines avant Noël, Robin Yates prend connaissance de la poursuite aux petites créances intentée par M. St. Martin. Parmi les preuves se trouve un billet à ordre avec sa propre signature contrefaite reconnaissant le paiement de 24 750 $ à son ancien employeur.

Elle contacte alors le département des fraudes du Service de police d’Ottawa (SPO). Des accusations sont déposées en 2018. Deux ans plus tard, Robin St. Martin plaide coupable pour emploi d'un document contrefait.

La Couronne a demandé une peine d’emprisonnement avec sursis, soutenant que les gestes de M. St. Martin étaient purement une question de pouvoir .

Ça prend beaucoup de – je ne veux pas dire de cran parce que ce n’est pas le bon mot – de courage aveugle et de foi aveugle dans son propre pouvoir et sa capacité pour tromper non seulement Mme Yates, mais le système judiciaire , a déclaré la procureure adjointe de la Couronne, Sabrina Goldfarb.

La Défense a déclaré en cour qu’un dossier criminel empêcher Robin St. Martin de détenir Iron Horse Security, ce qui aurait un impact sur ses 1800 employés. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Les avocats de M. St. Martin ont pour leur part plaidé qu’une accusation criminelle ferait perdre à leur client son permis d’enquêteur privé et l’empêcherait de détenir la firme Iron Horse Security, ce qui aurait un effet direct auprès de ses nombreux employés.

M. St. Martin ne gère pas une petite entreprise familiale avec deux employés de bureau dans 300 pieds carrés , a déclaré Me Bruce Engel en cour. Dans ses observations au sujet de la peine, Me Engel a également cité l'activité caritative de M. St. Martin et le fait qu'il avait exprimé des remords en plaidant coupable.

Le juge Norman Boxall a donné raison à la Défense et remis une absolution conditionnelle assortie de 12 mois de probation à Robin St. Martin.

Ça me fait penser à certains enjeux entourant le dossier SNC [Lavalin] , a déclaré le magistrat en cours. Nous avons une entreprise à succès, une offense a été commise et nous voulons de l’imputabilité et de la transparence, nous voulons régler le dossier. Mais en même temps malheureusement, dans certains cas, il peut y avoir des conséquences pour un grand nombre de personnes innocentes.

De son côté, Robin Yates est frustrée par la décision du juge. Je ne vois pas comment ça peut être dissuasif pour [M. St. Martin] de ne pas recommencer.

D’après les informations de Jennifer Chevalier de CBC