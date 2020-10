COVID-19 : éclosion au CHSLD de New Carlisle

Le dernier bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie fait état d’une éclosion au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de New Carlisle.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux confirme par voie de communiqué que moins de cinq employés sont concernés par cette éclosion, et aucun résident n’a été touché.

Tous les résidents et la majorité des employés ont été dépistés , ajoute la santé publique. Par prévention, tous les résidents sont en isolement dans leur chambre, tous les employés continuent à porter l’équipement de protection individuelle et une désinfection des lieux se fait régulièrement par une équipe d’hygiène et salubrité.

La santé publique ajoute également 26 nouveaux cas de COVID-19 à son bilan régional en plus d’un nouveau décès.

La majorité de ces nouveaux cas se situent dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Bonaventure (15 nouveaux cas) et dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon (quatre nouveaux cas).

Le nouveau décès porte le bilan régional à 19 morts depuis le début de la pandémie, alors que le nombre total de cas passe à 622 cas au total.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 318 cas (+4)

Bonaventure : 139 cas (+16)

Rocher-Percé : 80 cas (+4)

Côte-de-Gaspé : 47 cas (+2)

Haute-Gaspésie : 10 cas

Îles-de-la-Madeleine : 27 cas

La Gaspésie fait face à plusieurs autres éclosions dans le milieu de la santé. Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria, un nouveau patient a contracté la COVID-19. À la résidence privée pour aînés (RPA) Lady Maria un résident et un employé de plus sont infectés à la COVID-19.