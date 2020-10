Deux nouveaux cas de COVID-19 à la Résidence Prescott et Russell à Hawkesbury

À Hawkesbury, la Résidence Prescott et Russell rapporte deux nouveaux cas de COVID-19. Ces sont des employés qui ont contracté la maladie.

Cela porte à six, le nombre total de cas de COVID-19 dans la maison de soins de longue durée, puisque déjà quatre cas ont été recensés vendredi parmi les résidents de l’établissement.

Par ailleurs, les 128 autres résidents, ainsi qu’une trentaine d’employés, attendent toujours de recevoir le résultat de leur test de dépistage.

Il est important de noter que la Résidence est toujours en attente des résultats du dépistage de vendredi dernier, car le laboratoire responsable des tests est fermé depuis les deux derniers jours , a fait savoir le porte-parole des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Justin Bromberg, par voie de communiqué.

En entrevue à Radio-Canada, l'administrateur de la Résidence Prescott et Russell, Alexandre Gorman, se dit surpris de devoir attendre aussi longtemps pour obtenir des résultats.

Moi, j’étais sûr que j'étais pour avoir tous les résultats d’ici la fin de semaine dus à l’urgence de la situation. [...]. Donc, on était comme un peu surpris du temps que ça prend pour avoir des résultats, surtout en sachant qu’on a des cas positifs à la résidence. On est un peu sous le choc, un peu abasourdi par ça , conclut M. Gorman.

Il dit aussi avoir reçu la confirmation vendredi soir des nouveaux cas répertoriés dans le foyer de soins de longue durée.

Alexandre Gorman est l'administrateur de la Résidence Prescott et Russell. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Il y a un cas qui est quand même assez inhabituel. On penserait qu’il y a eu une contamination dans la communauté et non à la Résidence due au fait qu’il n’y a aucune proximité avec les résidents avec ce travailleur-là , soutient M. Gorman.

En résumé, les deux cas qui sont positifs avec les travailleurs, ce ne sont pas des personnes qui donnent des soins aux résidents. Alexandre Gorman, administrateur de la Résidence Prescott et Russell

Par ailleurs, Alexandre Gorman se garde de tout commentaire pour l’instant quant à un éventuel coup de main de la Croix-Rouge canadienne pour la prestation de certains services.

Rappelons qu’une certaine confusion règne depuis que le ministre fédéral de la Santé publique, Bill Blair, a annoncé sur Twitter dimanche que l’organisme caritatif humanitaire allait prêter main-forte à sept établissements de soins de longue durée de la région, dont la Résidence Prescott et Russell.

Avec les informations de Denis Babin