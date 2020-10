Le Comité des paniers de Noël de Val-d’Or veut aider 450 ménages

Le comité a déjà confirmé qu’il ouvrirait un local sur la 7e Rue, tout en y imposant des mesures strictes pour répondre aux exigences de la santé publique.

Nos bénévoles sont prêts, confirme la présidente Geneviève Larche­. Plusieurs craignaient qu’on reporte l’activité, mais on tient à être là. On sait que les besoins seront tout aussi importants cette année. On s’attend même à rejoindre une clientèle différente que par le passé.

En plus de revoir l’organisation de son local et de la distribution des paniers, le Comité devra trouver des moyens pour amasser les quelque 85 000 dollars nécessaires à la confection de ceux-ci. Toutes les activités de financement ne pourront avoir lieu, notamment la Grande guignolée des médias, le Déjeuner des pompiers ou encore le Match des toutous au Centre Air Creebec.

Nous avons de bons partenaires qui nous appellent déjà pour nous aider ou modifier leur collecte habituelle, se réjouit Geneviève Larche. Déjà, une campagne GoFundMe est partie pour remplacer le Déjeuner des pompiers. On va chercher à créer des partenariats avec de grands donateurs et permettre au gens de faire des dons plus facilement par virement bancaire.

Local sécuritaire

Le Comité des Paniers de Noël dit être en contact constant avec les autorités de la santé publique pour s’assurer de mettre en place des mesures adéquates. Les bénévoles se croisent les doigts pour que la pandémie ne vienne pas contrecarrer leurs plans davantage.