Débat des chefs en C.-B. : les enjeux à surveiller

Le débat de 90 minutes se déroulera en direct à partir de 18 h 30. Il mettra en vedette les chefs des trois principaux partis provinciaux, soit le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) et premier ministre sortant John Horgan, le chef libéral Andrew Wilkinson et la chef du Parti vert Sonia Furstenau.

Parmi les enjeux à surveiller lors du débat, l’accès au logement est un thème récurrent cher à toutes les tranches d’électeurs. Il faut aussi s’attendre à ce que la gestion de la pandémie par le gouvernement actuel teinte les échanges.

L'économie, la crise des opioïdes et l'itinérance comptent parmi les dossiers qui préoccupent les aînés de la province. Chez les plus jeunes, les priorités incluent la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques et le racisme.

Le milieu des affaires du Grand Vancouver souhaite également voir plus d’investissements dans les infrastructures et plus de soutien pour ses membres. Dans l’Okanagan, les chefs d’entreprise disent aussi avoir besoin d’aide pour continuer de faire face à la pandémie et aux restrictions qui l’accompagnent.

La conversation sera animée par la présidente de l’institut Angus Reid, Shachi Kurl. Des questions sur les enjeux de la campagne seront adressées directement aux candidats, qui s’affronteront également lors de débats en tête à tête.

Le débat des chefs a lieu 11 jours avant la date des élections, afin de permettre aux Britanno-Colombiens de voter par correspondance avant le jour du vote général, le 24 octobre.