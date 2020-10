L'artiste visuelle Francine Simonin s’éteint à l’âge de 84 ans

Peintre, dessinatrice, graveuse, Francine Simonin est née à Lausanne en 1936. C’est en 1968 qu’elle arrive pour la première fois à Montréal, grâce à une bourse d’études du Conseil des arts du Canada. Si l’artiste visuelle s’était installée dans la métropole, elle retournait souvent dans son pays d’origine.

Francine Simonin était l’une des artistes de la galerie Lacerte à Montréal. Sur leur site internet, on explique qu’elle a présenté plus de deux cents expositions individuelles, principalement en Suisse et au Canada, mais aussi en France, aux États-Unis et en Espagne.

Née au bord du lac Léman en Suisse, elle vivait à temps partiel à Évian-les-Bains, une ville française de l’autre bord de ce lac, lorsqu’elle retournait en Europe.

« Les chaises », peinture de Francine Simonin de 1986 Photo : Musée des beaux-arts de Québec

Dans un article du média suisse 24heures, on souligne qu’elle a longtemps pas peint le lac Léman avant de le faire en 2016. Je n’osais pas, avouait-elle alors. J’étais trop impressionnée, trop attachée. Et je me demandais si les Vaudois, si sensibles aux sublimes roses teintés de brun de Bocion ou aux déclinaisons de Hodler, allaient pouvoir s’approprier mon interprétation.

Dans un portrait écrit en 2019 par la directrice de la galerie Go Art Johanne Gaudet, celle-ci la décrit comme une artiste expressionniste et poétique, soulignant que sa production est marquée par l’exploration du corps féminin. Elle ajoutait que son médium de prédilection était la gravure.

Francine Simonin a reçu divers prix au cours de sa carrière dont celui de la fondation Monique et Robert Parizeau du Musée national des beaux-arts du Québec en 2004.

On peut voir les oeuvres de Francine Simonin dans plusieurs musées qui possèdent une collection de cette artiste, dont le Musée d’art contemporain de Montréal, le Musée d’art de Joliette, et le Musée des beaux-arts de Lausanne en Suisse.

En 1988, Monique Crouillère a réalisé un documentaire, D’un coup de pinceau , qui suit Francine Simonin dans son atelier de Montréal.