Une entrepreneure de Rimouski démarre deux commerces en pleine pandémie

La propriétaire de la boutique de créations québécoises Chez Georges-Émile depuis 7 ans a toute une fibre entrepreneuriale.

Malgré la crise sanitaire liée à la COVID-19, elle a décidé de poursuivre ses démarches pour la création de deux entreprises. Il s'agit du bar laitier Comptoir Crème situé au Bic, ouvert depuis le printemps dernier, et la friperie Les Biens conservés à Rimouski ouverte depuis environ une semaine.

On s'est dit : tant pis pour la pandémie! On prend les précautions nécessaires et on ouvre quand même! Marie-Josée Pineault, entrepreneure

Marie-Josée Pineault est propriétaire de trois commerces dans la région de Rimouski. Photo : Gracieuseté / Marie-Josée Pineault

Au début, on avait vraiment peur, mais chez Georges Émile, c'est quand même assez grand. La distanciation est facile à respecter. Les deux autres entreprises, je les ai pensé en fonction justement de pouvoir respecter les mesures sanitaires et que tout le monde se sente bien , explique-t-elle.

Pour moi je pense que ça été plus facile, étant donné que c'était des entreprises en construction, de penser et d'installer les commerces de façon à ce que les mesures soient bien respectées en partant , précise-t-elle.

La friperie Les Biens conservés a ouvert il y a une semaine à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Les clients au rendez-vous

Marie-Josée Pineault affirme que la pandémie a même joué un rôle positif sur le développement de ses entreprises parce qu'elle a aussi mis l'accent sur l'importance d'acheter des produits locaux.

Les gens prennent conscience que ça vaut la peine d'acheter moins, mais d'acheter mieux. Les gens sont au rendez-vous. Marie-Josée Pineault

L'entrepreneure ajoute que la première saison du bar laitier a fonctionné à merveille. Selon elle, les gens d'ici comme les touristes étaient au rendez-vous. Elle affirme que la nouvelle friperie ne dérougie pas depuis son ouverture.