Des élèves sont en isolement préventif cette semaine en Abitibi-Témiscamingue

Quelques élèves ont reçu un résultat positif à leur test de dépistage de la COVID-19, ce qui fait en sorte que plusieurs classes-bulles sont en isolement préventif encore cette semaine dans la région.

Bilan du gouvernement

Le gouvernement du Québec corrige son bilan et retire un cas de coronavirus en Abitibi-Témiscamingue.

Samedi, la région connaissait sa plus grande hausse de cas en 24 heures depuis le mois d'avril avec 10 nouveaux. Une personne ayant reçu un résultat positif au test de dépistage du coronavirus s’était aussi ajoutée au bilan dimanche.

Isolement préventif

Des élèves de l’école secondaire Le Transit et de l’école primaire Sainte-Marie à Val-d’Or doivent rester à la maison cette semaine. Les parents concernés ont reçu l’information du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-bois.

L'école secondaire Le Transit de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le directeur général, Alain Guillemette, soulignait vendredi que les deux cas étaient reliés entre eux et qu'ils seraient en lien avec une activité familiale en dehors de l'école.

Un cas a aussi été signalé à l'école intégrée d'Or-et-de-Champs, édifice Notre-Dame-du-Rosaire et au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

La durée de l'isolement préventif est de 14 jours.

Des activités parascolaires annulées

On rappelle que la direction des écoles secondaires La Source et D’Iberville de Rouyn-Noranda a annulé les activités parascolaires jusqu'à nouvel ordre à l'exception des activités par groupe classe. Un premier cas de COVID-19 avait été signalé au début du mois d’octobre à l’école D’Iberville et le 8 octobre à l’école La Source.

La prochaine mise à jour du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) est prévue mardi. Le CISSS-AT a aussi signalé des erreurs dans le bilan du gouvernement provincial au cours des dernières semaines.