Début des fermetures nocturnes sur le pont Laviolette

Le MTQ ministère des Transports du Québec indique que le pont sera complètement fermé à la circulation les 13, 14 et 15 octobre entre 0 h 30 et 2 h et entre 3 h et 4 h 30. D’autres fermetures nocturnes pourraient être ajoutées au calendrier en fonction du déroulement des travaux.

Par ailleurs, il y aura une fermeture complète en direction sud, avec une circulation en contresens sur la chaussée opposée, du lundi au jeudi entre 19 h et 6 h 30 le lendemain et le vendredi entre 20 h et 9 h le lendemain.

Cependant, le mercredi 14 octobre, la fermeture sera complète en direction nord de 19 h à 6 h 30 le lendemain et là aussi la circulation sera en contresens sur la chaussée opposée.

Dans le cadre de travaux, c’est la première fois que le pont sera femé complètement. Roxanne Pellerin, porte-parole du ministère des Transports du Québec

C’est pour ça que le Ministère a étudié tous les scénarios au niveau de la conception du projet pour ce qui est de la gestion de la circulation. Le Ministère est très conscient de l'impact de ces fermetures, vu l'emplacement stratégique du pont Laviolette , a expliqué Roxanne Pellerin la porte-parole du MTQ ministère des Transports du Québec en entrevue à Toujours le matin.

Une voie de passage sera dégagée sur le pont pour les services d’urgence pour les cas nécessitant absolument un transport vers le Centre hospitalier affilié universitaire régional situé à Trois-Rivières.

Ces fermetures nocturnes sont prévues jusqu’au 28 novembre.

Les travaux visent à remplacer des éléments de la charpente métallique du pont en vue du remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette, annoncé en 2019. Le projet est évalué à plus de 100 millions de dollars.