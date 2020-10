Yvon Deschamps remontera sur scène pour souligner ses 85 ans

Le spectacle virtuel de la légende vivante de l'humour québécois sera offert sur la plateforme Yoop.

Pour l'occasion, le monologuiste sera entouré de plusieurs autres humoristes dont François Bellefeuille, Pierre Hébert, Mario Jean, Maude Landry, Laurent Paquin, Martin Petit et Rosalie Vaillancourt. Son épouse la chanteuse Judi Richards et ses trois filles seront également de la partie.

Lors de ce spectacle, l’humoriste présentera un monologue sur le thème de la mémoire, lui qui a expliqué dimanche en entrevue à Tout le monde en parle avoir très peur de la maladie d’Alzheimer.

On a combien d’amis qui ont [la maladie d’Alzheimer]? Autour [de moi] ça tombe comme des mouches. J’ai peur de ça. Yvon Deschamps

Au départ, on prévoyait accueillir quelques dizaines de spectateurs et spectatrices pour assister à l'événement en personne. Les nouvelles restrictions liées à la deuxième vague de la COVID-19 au Québec ont forcé l’organisation à en faire un spectacle 100 % virtuel.

L’humoriste a très hâte de remonter sur scène, a-t-il affirmé à Tout le monde en parle. Ça m’excite parce que ça fait 15 ans que je n’ai rien fait!

Le spectacle permettra d'amasser des fonds pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui finance les activités et les installations de l’Association sportive et communautaire Centre-Sud, dont un centre multifonctionnel situé dans ce quartier montréalais qui permet chaque année à plus de 200 000 jeunes de participer à une multitude de programmes.

Yvon Deschamps, qui s’implique auprès de l’association depuis 35 ans, souhaite pouvoir doter l’association de fonds pour l’aider à financer ses activités après qu’il ne soit plus là.

Après plus de 60 ans de carrière, Yvon Deschamps a annoncé son retrait de la scène il y a une dizaine d'années. Il a atteint l'âge de 85 ans le 31 juillet dernier.