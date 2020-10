COVID-19 : 843 nouveaux cas et 12 décès de plus au Québec

Le Québec a enregistré hier moins de nouveaux cas de COVID-19 que la veille, soit 843, par rapport à 942 dimanche.

On compte 12 nouveaux décès : 4 sont survenus dans les dernières 24 heures, et 8, entre le 5 et le 10 octobre. Le bilan s'élève maintenant à 5965 décès depuis le début de la pandémie.

Quant aux hospitalisations, elles ont augmenté de 20 par rapport à la veille. Des 457 personnes hospitalisées, 75 se trouvent aux soins intensifs, soit 3 patients de plus que lors du dernier recensement.

Le nombre de tests de dépistage effectués le 10 octobre [samedi] a été de 19 161, soit 5342 de moins que la veille.