Tout le monde en parle sera en direct jusqu’au printemps

Il a expliqué que la présentation en direct se fera jusqu’en mai prochain, et ce quoiqu’il advienne. Dans cette période d’incertitude, ce sera notre seule certitude , a-t-il précisé.

Normalement enregistrée le jeudi soir et diffusée après montage le dimanche suivant à 20 h, l’émission animée par Guy A. Lepage avait d’abord été présentée sans public le 15 mars, puis en direct la semaine suivante pour être le plus proche possible de l’actualité lorsque la pandémie a atteint le Québec. La saison avait aussi été prolongée de cinq semaines.

[...] Depuis un certain temps, on vous présente Tout le monde en parle en direct le dimanche soir, car on sait que tout peut changer d’une journée à l’autre. On en a eu souvent la preuve depuis le début de la pandémie, a souligné Guy A. Lepage.

Lors d’une entrevue en juin dernier, l’animateur avait expliqué que l’équipe s’était adaptée dès le début. En effet, la manière de mener les entrevues est différente si l’émission est enregistrée ou en direct.

Guy A. Lepage a dû apprendre à mener des entrevues percutantes en 14 minutes alors qu’il pouvait auparavant davantage prendre son temps pour faire parler les personnes invitées, un travail de montage étant effectué avant la diffusion de l’émission. [Faire des entrevues en direct] force à aller à l’essentiel et c’est plus le fun, car tu produis de l’adrénaline, mais cela limite le nombre de sujets que je peux aborder sans dépasser le temps alloué , disait alors l’animateur.

Radio-Canada avait déjà annoncé en début de saison que Tout le monde en parle serait en direct au moins jusqu’au mois de décembre.