Amy Coney Barrett devant le Sénat pour confirmer sa nomination à la Cour suprême américaine

La bataille entre républicains et démocrates a commencé lundi au Comité judiciaire du Sénat américain, qui entame quatre jours d'audiences avant de décider de la confirmation à la Cour suprême de la juge conservatrice Amy Coney Barrett.

Dans leur discours d'ouverture, les sénateurs républicains ont fait l'éloge des capacités de juriste de Mme Barrett, soulignant sa productivité en tant que juge et mère de sept enfants, alors que les démocrates se sont dits inquiets pour la protection de l’assurance maladie Obamacare et ont protesté contre le fait que ces audiences se tiennent près de trois semaines avant l’élection présidentielle.

La juge Barrett, dont le discours a déjà été rendu public dimanche, doit également s’exprimer.

Elle doit mettre l’accent sur sa famille et sa foi, ainsi que sur l’importance qu’a eue sur sa carrière l’ancien juge de la Cour suprême Antonin Scalia, pour qui elle a travaillé.

Les sénateurs pourront interroger la juge mardi et mercredi. Ses écrits et ses déclarations passées sur l’avortement, la possession d’armes à feu et les soins de santé devraient notamment être scrutés par les membres démocrates.

Des témoins extérieurs au comité, pour et contre la candidate, témoigneront de leur côté jeudi.

Sa confirmation par le comité judiciaire la ferait passer à l’étape suivante du processus de nomination, soit sa confirmation par l’intégralité du Sénat.

Proposée par le président Trump pour remplacer la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre denier, Mme Coney Barret est interrogée par le Sénat une vingtaine de jours seulement avant les élections présidentielles, ce à quoi les démocrates, minoritaires au Sénat, étaient opposés.

Le président du Comité sénatorial, Lindsay Graham, a d’ailleurs répondu aux objections des démocrates lors de son discours et a nié que la décision d’aller de l’avant avec cette nomination malgré la proximité des élections puisse être inconstitutionnelle.

Questionnée à ce sujet il y a quelques années, la juge Ginsburg avait répondu qu’un président est en poste quatre ans et non trois. Un poste s’est libéré à la suite de la perte d’une grande dame et nous allons combler ce vide avec une autre grande dame. Le président du Comité sénatorial su Sénat américain, Lindsay Graham

Le sénateur Graham a cependant avoué que c’était une première dans l’histoire américaine.

Mes collègues démocrates vont dire que ça n’a jamais été fait auparavant et ils ont raison. Aucun juge n’a été confirmé après le mois de juillet lors d’une année électorale , a-t-il noté.

La procédure se déroule en pleine pandémie de coronavirus, ce qui force la tenue d’audiences organisées de façon un peu inhabituelle, plusieurs membres du comité devant y participer à distance, dont deux sénateurs ayant été déclarés positifs à la COVID-19.

Une idéologie très à droite

La confirmation d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême ferait passer de cinq à six le nombre de juges conservateurs à la plus haute cour des États-Unis, contre trois juges progressistes.

Catholique pratiquante, Amy Coney Barrett a déjà dit être opposée à l’accès à la contraception et a pris de nombreuses positions en défaveur des femmes désirant avorter. Elle a aussi déjà été membre de l'organisation Faculty for Life, un groupe réunissant des universitaires opposés à l'avortement.

Certaines de ces décisions en tant que juge fédérale ont été défavorables aux migrants.

Étant une partisane de l’interprétation originaliste de la Constitution, elle défend également le second amendement des États-Unis qui garantit à tout citoyen américain le droit de porter des armes.

Sa façon d’aborder la loi laisse aussi craindre pour l’assurance maladie Obamacare, que les républicains veulent démanteler. La Cour suprême devrait entendre une contestation de cette loi le 10 novembre.

Nommée à la cour d’appel fédérale de Chicago par Donald Trump en 2017, la femme de 48 ans est la mère de sept enfants, dont deux ont été adoptés en Haïti. Son benjamin est atteint de la trisomie 21. Elle et son mari, un ancien procureur, sont membres d'un groupe chrétien nommé The People of Praise.

En plus d’Amy Coney Barrett, le président Donald Trump a nommé deux autres juges conservateurs à la Cour suprême depuis le début de son mandat en janvier 2017 : Neil Gorsuch en 2017 et Brett Kavanaugh en 2018.