Des mangeoires pour écureuils fabriquées par un duo père-fille font fureur

Isolés dans leur résidence de la communauté de Wyoming, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, depuis le printemps, Jay Barr et sa fille Jaila ont construit plus d’une centaine de mangeoires pour écureuils et reçoivent maintenant des commandes d’un peu partout dans la province.

La pandémie a forcé Jay Barr à apprécier les petites choses, dont les écureuils.

Ma femme, elle nourrit les écureuils depuis des années et je la critiquais constamment à ce sujet, pensant que les écureuils pouvaient entrer dans le grenier ou abîmer quelque chose dans la maison , raconte M. Barr.

Une fois que la COVID-19 a commencé et que je n'avais vraiment rien à faire dans la maison, elle m’a envoyé une photo de quelqu’un qui avait fabriqué une mangeoire à écureuils et m’a demandé si je pouvais en faire une semblable , poursuit-il.

Après en avoir fabriqué une première, peinte par sa fille, il en a construit une deuxième pour ses beaux-parents.

La première mangeoire fabriquée par Jay Barr et peinte par sa fille. Photo : CBC/Colin Butler

Par la suite, le bouche-à-oreille a fait son œuvre.

Nous avons commencé à prendre les commandes des gens à ce moment-là , explique Jaila White Barr, qui devrait normalement étudier à l’université de Windsor, mais qui s’est retrouvée confinée à la maison tout comme son père.

Nous avions reçu tellement de commentaires positifs, avec des gens qui disaient qu’ils les achèteraient et qu’elles étaient super adorables. On se disait "Oh, mon Dieu, c’était juste une blague. " Maintenant, les gens en deviennent fous. Jaila White Barr

Les mangeoires sont principalement faites en bois récupéré sur une plage, sur le bord du lac Huron. Tout est réutilisé, recyclé , souligne Jay Barr.

Cela signifie que la plus grande dépense pour la fabrication des mangeoires des Barr est le temps, quelque chose qu’un père et sa fille ne sont que trop heureux de passer ensemble.

Nous étions assis dehors la plupart du temps pour peindre et papa construisait , a déclaré la jeune femme.

C’était bien , ajoute M. Barr.

Le duo père-fille a commencé à les vendre par le biais de Facebook avec des noms comme Nut Hortons , Squirrel Bucks ou We the Nuts , cette dernière en référence aux Raptors de Toronto.

Une mangeoire inspirée de l'équipe de basketball torontoise. Photo : CBC/Colin Butler

Jaila White Barr, souligne que les commandes personnalisées sont si nombreuses qu’elle et son père n’ont pas le temps d’en fabriquer d’autres à part elles.

Un ami a également commencé à les vendre dans un marché de fermiers à Komoka, ce qui a déclenché une nouvelle vague de ventes et de commandes personnalisées dans la région de London.

Quand nous avons commencé à les fabriquer, nous nous sommes dit "Oh, peut-être que nous allons gagner quelques centaines de dollars. 4 500 dollars plus tard, nous avons déjà fabriqué plus de cent maisons d’écureuils" , raconte Jay Barr.

Des amis des écureuils

Les Barr possèdent quatre mangeoires à écureuils actives sur leur propriété. L’une d’elles est attachée à un arbre dans le jardin, tandis que trois autres sont installées sur leur porche devant une immense baie vitrée.

Chaque matin, quelqu’un va généralement dehors et met quelques noix dans les maisons des écureuils et les écureuils commencent à venir , dit Jaila White Barr.

Ils s’assoient près de la porte d’entrée, mettent leurs petites pattes en l’air et attendent que quelqu’un vienne apporter d’autres noix. Jaila White Barr

La question se pose alors de savoir qui se fait apprivoiser. Les écureuils ou les humains qui les nourrissent?