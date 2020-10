Cruauté contre les animaux : baisse marquée des signalements à l’Î.-P.-É.

Le nombre de signalements a diminué de 44 % comparativement à l’an dernier, précise l’organisme.

C’est une baisse considérable, selon Jennifer Harkness, de la Humane Society de l’Île-du-Prince-Édouard.

La cruauté et les mauvais traitements infligés aux animaux sont parfois horribles, souligne-t-elle.

Le nombre de signalements d’incidents liés à la température a diminué de 59 %. Les signalements en matière de santé et de bien-être des animaux ont diminué de 23 %. Les cas de manque de nourriture ou d’eau ont diminué de 6 %.

C’est une bonne surprise, explique Mme Harkness, après deux années de travail intensif à la suite de l’entrée en vigueur, en 2017, de la loi sur la protection des animaux.

Le nombre de cas avait doublé en 2017, en 2018 et en 2019, précise Jennifer Harkness. Elle ne croit pas qu’il y en avait nécessairement plus. Elle dit croire que les gens étaient plus portés à les signaler.

Espérons, maintenant que nous voyons les nombres baisser à nouveau, que les gens sont moins susceptibles de commettre un crime contre un animal , affirme Jennifer Harkness.

Puisque leur nombre diminue, les agents de protection des animaux ont plus de temps pour enquêter sur les nouveaux signalements ou même pour réviser d’anciens signalements, ajoute Mme Harkness.

Toute personne inquiète pour le bien-être d’un animal peut communiquer avec ce service de protection au 902-892-1191 ou par courriel.

Jennifer Harkness estime que le public connaît maintenant mieux les règles en vigueur à l’Île-du-Prince-Édouard et que les gens savent qu’ils peuvent être dénoncés s’ils maltraitent des animaux.