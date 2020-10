Cette annonce survient alors que le gouvernement fédéral a donné son aval à la Croix-Rouge canadienne pour qu'elle évalue et stabilise la situation dans sept établissements de soins de longue durée à Ottawa et dans l'est ontarien.

Le Centre Peter D. Clark et le Centre d’accueil Champlain restent également en situation d’éclosion, a annoncé dimanche la directrice générale des services sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa, Donna Gray, dans une note de service destinée au maire d'Ottawa ainsi qu'aux conseillers municipaux.

Parmi les cas actifs on compte quatre membres du personnel atteint de la COVID-19 au Centre d’accueil Champlain et deux au Centre Peter D. Clark.

Dans les trois foyers de soins de longue durée d’Ottawa, aucun résident n’a contracté le virus.

Le foyer de soins de longue durée Peter D. Clark à Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les employés travaillent avec Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) pour s’assurer que des tests de dépistage appropriés sont effectués. Des communiqués ont été envoyés [dimanche] au personnel, aux résidents et aux membres de la famille , peut-on lire dans le communiqué signé par Donna Gray.

La santé et la sécurité de nos résidents et de nos employés sont notre priorité absolue et nous continuerons de suivre les conseils de nos collègues de SPOSanté publique Ottawa pour nous assurer que nos employés sont protégés tout en fournissant des soins et des services essentiels à nos résidents , écrit Mme Gray.

Des mesures de prévention supplémentaires ont été mises déployées il y a quelques semaines pour empêcher une propagation de la COVID-19 au sein des foyers.

Tous les résidents demeurent en isolement. De leur côté, l'ensemble des employés portent un masque et l’équipement de protection individuelle adéquat lorsqu’ils prodiguent des soins directs.

Toutes les aires de travail sont également désinfectées par une équipe supplémentaire de préposés à l’entretien ménager.