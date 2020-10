Une aide gouvernementale est nécessaire pour relancer l’économie du centre-ville, a affirmé la mairesse Valérie Plante en entrevue à Tout le monde en parle dimanche. Le centre-ville devrait être perçu comme un secteur en tant que tel, explique-t-elle, afin d’« insuffler de l’énergie et des fonds pour garder nos commerces ouverts ».

Montréal travaille présentement avec le fédéral et le provincial pour mettre à profit les hôtels peu occupés, a affirmé la mairesse. On avait réquisitionné des hôtels pendant la première vague, comme recours d’urgence, mais j’ai envie d’aller plus loin.

Je pense qu'on doit saisir l'opportunité de donner un toit rapidement à plein de gens qui sont présentement dans la rue ou qui ont un statut très précaire. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Le manque de places dans les refuges demeure toutefois un problème, explique-t-elle. Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de se tourner vers les refuges, et quand on parle d'itinérance, il y a différents profils.

Le mandat de la Ville, croit Valérie Plante, c'est d'essayer de trouver les bonnes ressources pour les personnes selon leur situation.

Montréal, épicentre de la pandémie au Canada

Questionnée sur une manifestation anti-masque prévue à Montréal, la mairesse avait rétorqué « allez donc dans un champ de patates », en entrevue à Radio-Canada à la fin septembre. Elle a justifié cette réaction en rappelant que Montréal est l'épicentre du pays.

Il y a 2500 personnes qui sont décédées à Montréal. C’est vrai, c’est du réel. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Pour la mairesse, voir des gens qui décident délibérément de venir à Montréal dans des quartiers qui ont été fortement touchés pour moi, c’est inacceptable, ça manque de respect , ajoute-t-elle.

Malgré le risque de propagation du virus dans les lieux propices aux rassemblements, les parcs doivent demeurer ouverts à tout prix, croit-elle.

Pour plusieurs Montréalais, les parcs sont les seuls espaces verts qu’ils ont. C’est important d’offrir des espaces où les Montréalais peuvent aller ventiler.

C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont poussé la Ville à créer des rues piétonnes temporaires, les voies sécuritaires. On s'est dit : comment est-ce qu’on fait pour que les Montréalais bougent cet été de façon sécuritaire? explique-t-elle. On va faire des rues piétonnes, on va faire des voies cyclables temporaires.

On doit réagir au fur et à mesure en proposant des mesures qui, on l'espère, vont aider tout le monde. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Ces voies sécuritaires ont d’ailleurs permis à plusieurs restaurants et bars de faire de grandes terrasses, assure-t-elle. Et même si cette mesure n’a pas aidé tous les commerçants, on se devait de penser à l'extérieur de la boîte parce que personne ne s'attendait à vivre la COVID-19 .

L'accès aux armes à feu « trop facile »

Questionnée sur hausse des fusillades à Montréal, la mairesse Plante a dénoncé l’accès aux armes à feu, qu’elle juge trop facile.

On sait que les armes d'assaut vont être légiférées par le fédéral, mais ce n'est pas le cas de toutes les armes, comme les pistolets , a-t-elle souligné.