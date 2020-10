Ce nouveau cas se trouve dans la région générale de Kapuskasing, Opasatika, Val Rita-Harty, Moonbeam et Fauquier-Strickland et a moins de 20 ans. La personne a été testée le 6 octobre 2020 et s'est mise en quarantaine.

Il s'agit du 86e cas sur le territoire du Bureau de santé publique de Porcupine depuis le début de la pandémie.