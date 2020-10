L’homme fort du Tadjikistan en voie de prolonger son règne de sept ans

L'autoritaire dirigeant de 68 ans devrait être élu pour un nouveau mandat de sept ans et ainsi rallonger son record de longévité au pouvoir dans l'ancien territoire soviétique.

Le résultat du scrutin doit être annoncé lundi. Cinq heures avant la fermeture des bureaux de vote, la participation électorale s'établissait déjà à 70 %.

Une illusion de campagne

Quatre candidats considérés comme des faire-valoir pour le président sortant se mesurent à lui. Il est connu pour avoir écarté de la scène politique toute forme d'opposition au fil des décennies.

Leur rôle est de donner une illusion de campagne à ce qui serait sans cela un non-événement , estime John Heathershaw, professeur de relations internationales à l'université d'Exeter au Royaume-Uni.

La candidature de M. Rakhmon avait été formellement proposée en août par les syndicats tadjiks, qui avaient expliqué leur décision par le fait que le chef de l'État avait permis la restauration de l'unité nationale, de la paix et de la stabilité après la guerre civile.

Un homme dépose son bulletin de vote lors de l'élection présidentielle à Douchanbé, au Tadjikistan. Photo : Reuters

La seule formation considérée comme d'opposition dans le pays, le parti social-démocrate, a boycotté le scrutin.

Tout le pouvoir, tous ses leviers, travaille pour le bénéfice d'un seul homme. Chokirjon Hakimov, numéro deux du parti social-démocrate tadjik

Selon lui, le népotisme, le régionalisme et la corruption caractérisent le régime en place.

De nombreux électeurs interrogés dimanche matin louangeaient leur dirigeant. Zarina Mamadnazarova, 25 ans et au chômage, a ainsi dit voter pour M. Rakhmon car c'est le meilleur président, un leader national .

D'autres regrettaient que ce scrutin ne soit qu'une formalité et étaient bien en peine de nommer les concurrents du dirigeant sortant.

Celui qui gagne à chaque fois va encore l'emporter. C'est évident. Nous attendons encore des élections libres. Abdoukholik Faïzov, un étudiant

Une succession déjà en place

Ces derniers mois, le président sortant a semblé par ailleurs organiser sa succession en plaçant son fils aîné, Roustam Emomali, 32 ans, à un poste clé.

Maire de la capitale tadjike Douchanbé, il est aussi depuis avril à la tête du Sénat. Or en cas d'incapacité du chef de l’État, c'est au président de la chambre haute d'assurer l'intérim à la présidence.

Le Tadjikistan est pays le plus pauvre d'Asie centrale et d'ex-URSS. Il compte plus de neuf millions d'habitants. Des centaines de milliers de Tadjiks travaillent cependant en Russie ou au Kazakhstan, notamment sur les chantiers, pour pouvoir envoyer de l'argent à leurs familles.

Aucune élection n'a jamais été reconnue comme honnête par les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Le pays, frontalier de l'Afghanistan, a connu une guerre civile entre le pouvoir procommuniste et des rebelles intégristes musulmans qui a fait plus de 100 000 morts entre 1992 et 1997.

Le président Rakhmon est décrit par les médias officiels comme le seul capable de garantir la stabilité du pays. Il peut, aux termes d'une réforme constitutionnelle passée en 2016, enchaîner un nombre illimité de mandats.