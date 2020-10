La Saskatchewan rapporte 24 nouveaux cas de COVID-19 et un nouveau décès

La Saskatchewan rapporte dimanche 24 nouveaux cas de COVID-19 et enregistre un nouveau décès au cours des dernières 24 heures.

Un cas est situé dans l'extrême nord de la province, deux sont dans l’extrême nord-est et trois se trouvent dans le nord-ouest. Il y a aussi cinq cas dans le centre-nord, un à Saskatoon, 11 à Regina et un cas dans le sud-est.

Jusqu’à maintenant, 2092 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 179 cas sont des cas actifs, soit trois de moins que la veille.

Parmi les personnes qui ont contracté la maladie, 1880 se sont rétablies de la COVID-19 à ce jour.

Par ailleurs, six personnes sont hospitalisées dans la province. Trois personnes reçoivent des soins hospitaliers à Saskatoon et une est soignée à Regina. Deux autres personnes ont été admises aux intensifs à Regina et à Saskatoon.

Depuis le début de la pandémie, 25 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

Des amendes salées

Parmi les nouveaux cas répertoriés dimanche, 12 cas sont liés à l’éclosion d’infection d’une église de gospel à Prince Albert. Par ailleurs, les autorités de la santé publique indiquent que la majorité des nouveaux cas de Regina semblent être liés à un seul complexe d'appartements.

Les autorités de la santé rappellent que les mesures sanitaires doivent être respectées. Des amendes peuvent être remises aux individus et aux entreprises ne respectant pas les règlements.

Elles précisent qu’une contravention de 14 000 $ a été donnée à une entreprise pour son manque de respect des mesures sanitaires, sans préciser dans quelle région se trouvait la société.

La province dit que 312 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 1036 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas : Région de Saskatoon : 429 (33)

Région de Regina : 214 (32)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 463 (19)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 306 (52)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 306 (28)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 374 (15) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 358 cas

20 à 39 ans : 700 cas

40 à 59 ans : 632 cas

60 à 79 ans : 334 cas

80 ans et plus : 68 cas

Les autorités sanitaires ont réalisé 214 369 tests de dépistage de la COVID-19 en Saskatchewan depuis le début de la pandémie.