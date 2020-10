Des peluches en souvenir de ces petites vies volées à Wendake

Cheryl Tenasto Whiteduck est une femme anishinaabe, maintenant résidente de Wendake. On remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné et on espère que la famille sera correcte... ça touche le coeur , confie-t-elle.

Mme Tenasto Whiteduck a interprété des chants autochtones en après-midi, en mémoire des petits.

Des policiers discutent près de la résidence où les dépouilles ont été retrouvées. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Ce sont les policiers de Wendake qui ont retrouvé les corps animés des garçons de deux et cinq ans vers 2 h, dimanche. La Sûreté du Québec (QC) a ensuite confirmé qu’un suspect s’est livré aux policiers de Québec. L’homme de 30 ans est détenu et demeure le principal suspect dans cette affaire, que la SQ considère comme un double-meurtre.

Le lien entre les victimes et le suspect n’a pas encore été rendu public.

Toutes les communautés sont touchées

Dimanche après-midi, de nombreux résidents de Wendake et d’ailleurs sont venus se recueillir près du lieu du drame.

Une maman de Wendake raconte s’être déplacée pour déposer des peluches et une carte pour les petits garçons, et leurs proches. Visiblement touchée, cette mère souligne qu’elle a une pensée pour la maman des petits, soulignant que tout le peuple autochtone déplore cette double perte.

Des familles sont venues déposer des peluches et des messages près du lieu du drame, en hommage aux deux petites victimes. Photo : Radio-Canada / Kassandra Lamarche-Nadeau

L’identité de la famille touchée n’est pas dévoilée. Selon nos informations, il ne s’agit pas de membres de la nation huronne-wendat.

Tout le monde, aujourd'hui, pas seulement parmi les Premières Nations ou la nation huronne-wendat, mais tout le monde, le Québec au complet, est bouleversé par ces événements-là , affirme le grand chef sortant de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui.