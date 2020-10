Kedgwick en phase orange : incompréhension et confusion

La province a relégué les régions de Moncton/Sud-Est (zone 1 du système de santé) et du Restigouche (zone 5) en phase orange en raison des récentes éclosions de COVID-19 à ces endroits.

Kedgwick, qui est dans la zone 4 avec Edmundston, se retrouve soumise aux restrictions de la zone 5, c’est-à-dire celle de Campbellton et des environs.

Pour Kedgwick, cela signifie que les coiffeurs, barbiers ou salons d'esthétique doivent fermer leurs portes et que les écoles doivent respecter les mêmes directives que celles des autres régions en phase orange, notamment sur le port du masque et la suspension des activités sportives ou parascolaires.

En plus de créer beaucoup de confusion dans la région de Kedgwick, la décision du gouvernement provincial suscite de l’incompréhension, voire de la colère.

La mairesse de la communauté rurale de Kedgwick, Janice Savoie, accuse le gouvernement du Nouveau-Brunswick d' indécision dans ce dossier.

Janice Savoie, mairesse de la communauté rurale de Kedgwick, le 11 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Elle dit avoir parlé avec le PDGprésident-directeur général du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, le printemps dernier, et que celui-ci lui avait confirmé que Kedgwick était bel et bien dans la zone 5 .

Tout d'un coup, on est dans la zone 4 , dit la mairesse Savoie.

Selon Janice Savoie, le gouvernement provincial doit affirmer clairement qu'il y a une différence entre les zones de santé 1 à 7 et les phases d'alertes (de quatre couleurs) déterminées par le ministère de la Santé publique.

S'il vous plaît, décidez-vous , demande-t-elle à la province.

Je vais me battre pour mes gens. Ce n'est pas normal que mes coiffeuses, mes esthéticiennes, mes petites entreprises, faut qu'elles ferment! [...] Moi, je veux rester dans la zone 4 parce que je veux permettre à mes gens de pouvoir continuer à travailler. Janice Savoie, mairesse de Kedgwick

Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour [...] protéger le public. Ils se sont greillés de masques, de désinfectant, il y a des vitres de plexiglas , souligne-t-elle.

En outre, Mme Savoie n'était pas enchantée de la manière dont elle a appris que sa communauté se retrouvait assimilée à la zone 5. Je me suis réveillée hier au matin avec un message sur le Facebook. Aucune communication de notre gouvernement , a-t-elle déploré dimanche.

Je n’accepte pas , dit-elle. Janice Savoie promet de téléphoner au ministre de la Santé pour régler ce dossier-là une fois pour toutes .

Nicolas Savoie, président de la Chambre de commerce régionale de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Le président de la Chambre de commerce régionale de Kedgwick, Nicolas Savoie, est furieux. Il craint des répercussions pour les gens d’affaires.

Il rappelle lui aussi que la COVID-19 a contraint bien des entrepreneurs à investir des sommes supplémentaires pour rendre leurs commerces plus sécuritaires. Il y a peut-être de petites business qui vont fermer , avance-t-il.

M. Savoie exhorte le premier ministre Blaine Higgs à mettre ses maudites culottes et à délimiter les zones par des lignes claires plutôt que de les changer régulièrement.

Quand il n'y a pas de cas [de COVID-19] dans une place, laissez-les donc tranquilles. C'est assez dur comme c'est là et le monde sont assez stressés comme c'est là , s’emporte Nicolas Savoie.

Saint-Quentin reste dans la zone 4

En revanche, les mesures de la phase orange ne s’appliquent pas dans le village de Belledune ni à Saint-Quentin ou dans le district de service local ( DSLDistricts de services locaux ) de Saint-Quentin. Ces localités restent dans la zone 4, qui est dans la phase jaune, moins restrictive.

Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Pourtant, la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, raconte que sa communauté s’était brièvement retrouvée en phase orange, et elle a dû répondre aux inquiétudes de bien de gens au cours de la fin de semaine, en particulier de responsables d'écoles.

Saint-Quentin a contesté ce reclassement et a eu gain de cause.

Le député m'a appelé pour me dire que la révision avait été faite ce matin et que Saint-Quentin et ses DSLDistricts de services locaux n’étaient pas inclus dans la zone 5, mais bel et bien dans la zone 4 , a dit la mairesse Somers, dimanche.

Pour Mme Somers, le moment est venu de clarifier la question une fois pour toutes.

On va demander une rencontre pour s'assurer que cette limite soit respectée à l'avenir , dit Mme Somers. Ça devient vraiment difficile d'expliquer ça aux citoyens.

Avec les renseignements de Bernard LeBel