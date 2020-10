Eva, le Uber québécois, sera disponible dès lundi à Saguenay

L'application est née il y a deux ans pour faire concurrence au géant américain Uber. Eva offre le transport de personnes et de marchandises. Pour le moment, les responsables ont choisi de privilégier la livraison de marchandises.

D’après le cofondateur de l’application, Dardan Isufi, une dizaine de commerçants sont déjà intéressés par le service de livraison.

On offre la livraison et la même expérience que Uber eats par exemple, mais sans frais additionnels et sans commission. C’est vraiment intéressant pour le commerçant.

Dardan Isufi, cofondateur de Eva