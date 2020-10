On a décidé de rester proche de la maison cette fin de semaine , raconte Jean Beauchemin. Il s'est donc rendu à Leisure Farms, qui offre une série d'activités d'automne. On tire le meilleur de la situation , estime-t-il.

On se garde occupé et on essaie de pas trop penser au virus , renchérit André Gagnon, qui profite également du lieu avec sa conjointe et son enfant.

À l'horaire, la visite d'un labyrinthe de maïs, une grange hantée et une un canon à citrouille, entre autres choses. La grosse différence [pas rapport à l'an passé], c'est qu'on a séparé la journée en plages horaires, et tout doit être réservé en ligne , explique Mitch Deschatelets, gestionnaire de la ferme.

C'est quelque chose à faire. C'est simple, mais c'est à l'extérieur et c'est facile de respecter la distanciation physique. Mitch Deschatelets, gestionnaire de Leisure Farms

Mitch Deschatelets s'estime chanceux de pouvoir maintenir ses activités durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

En temps normal, la ferme pouvait accueillir environ 6000 personnes en une journée de fin de semaine. Distanciation physique oblige, elle accepte maintenant environ 900 visiteurs.