L’Action de grâce demeure l’occasion de rejoindre ses proches

Bien que le week-end de l’Action de grâce soit très différent cette année en raison de la pandémie, une experte affirme qu'il est néanmoins important de communiquer avec nos êtres chers et maintenir nos liens sociaux.

La Dre Diane McIntosh, psychiatre et professeure adjointe à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), affirme que le soutien social est un facteur critique d'une bonne santé.

Des données nous montrent que les effets de la solitude sur la santé physique sont aussi importants que l'inactivité, le fait d'être fumeur et l'obésité , a déclaré la Dre McIntosh à l’émission BC Today.

Selon elle, la pandémie de COVID-19 a causé de l'anxiété à trois volets : Nous avons de l'anxiété concernant notre santé et celle des personnes que nous aimons. Nous avons une incertitude financière. Et en plus, nous sommes assez isolés.

D'après une enquête du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique ce printemps, une proportion importante de Britanno-Colombiens ont déclaré avoir vu leur santé mentale se détériorer en raison de la pandémie. Une proportion élevée de jeunes âgés de 18 à 29 ans ont signalé une diminution de leur santé mentale et ont également eu de la difficulté à accéder à des soins.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, a recommandé de limiter les célébrations de l'Action de grâce à de petits groupes cette année.

Tendre la main

Pour ce week-end, la Dre McIntosh recommande de tendre la main à la famille et aux amis, jeunes et vieux, même virtuellement.

Je me rends compte que la connexion en ligne n'est peut-être pas la même chose, mais il est extrêmement important que vous mainteniez ces connexions et que vous parliez réellement de ce que vous ressentez , a-t-elle déclaré.