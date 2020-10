Des agricultrices dénoncent des failles dans le Régime québécois d’assurance parentale

Une agricultrice de Saint-Séverin, en Mauricie, Rachel Trépanier, en sait quelque chose. Elle termine sa première saison en tant que nouvelle maman. Un parcours semé d’embûches pour accéder au RQAP et maintenir un revenu suffisant.

Je me suis rendu compte que même si on essaie de planifier notre grossesse pour ne pas nuire au développement de notre entreprise, ça ne se passe pas toujours comme on pense.

Rachel Trépanier